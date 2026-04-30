Режиссер Владимир Виноградов рассказал о новом сезоне: «Мы продолжаем рассказывать о малоизвестных страницах Великой Отечественной войны — на этот раз прикоснемся к истории секретной воздушной трассы „Аляска — Сибирь“, по которой на фронт летели такие необходимые для победы истребители. Летчики гибли в сложнейших погодных условиях, прокладывая неизвестный до сих пор маршрут на запад, теряя ориентиры и надежду. Но все равно смеялись, любили, не прощали измены и горевали по ушедшим товарищам. Наш сериал — это низкий поклон всем участникам невидимого фронта».