Игорь Петренко снимается в продолжении военной драмы про летчиков: первые кадры

Актер играет главную роль в сериале «Истребители-2»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Истребители. Битва за Крым» (2 сезон)
В Москве стартовали съемки «Истребителей-2» — продолжения военной драмы «Истребители. Битва за Крым». В центре сюжета снова летчики, а главные роли исполнили Игорь Петренко, Екатерина Вилкова и Антон Батырев. Режиссером проекта выступил Владимир Виноградов.

Действие второго сезона разворачивается весной и летом 1944 года. Майор Александр Романов (Петренко) получает тяжелое ранение в боях за освобождение Румынии — о возвращении в строй не может быть и речи. Устиновский (Максим Литовченко) поручает ему возглавить эскадрилью, которая перегоняет американские истребители «Аэрокобра» по ленд-лизу. 

Кадр из сериала «Истребители. Битва за Крым» (2 сезон)
Когда один из пилотов срывается в гибельный штопор, Романов находит ошибку в конструкции самолета. Это приводит к конфликту с американскими инструкторами. Во время очередного вылета заместитель Романова, капитан Ладейников (Максим Иванов), реализует давний план — совершает дерзкий побег на «Аэрокобре» в Японию и переходит на сторону врага. После этого на самого Романова падает подозрение в пособничестве предателю.

На съемках сериала «Истребители. Битва за Крым» (2 сезон)
Кадр из сериала «Истребители. Битва за Крым» (2 сезон)
Режиссер Владимир Виноградов рассказал о новом сезоне: «Мы продолжаем рассказывать о малоизвестных страницах Великой Отечественной войны — на этот раз прикоснемся к истории секретной воздушной трассы „Аляска — Сибирь“, по которой на фронт летели такие необходимые для победы истребители. Летчики гибли в сложнейших погодных условиях, прокладывая неизвестный до сих пор маршрут на запад, теряя ориентиры и надежду. Но все равно смеялись, любили, не прощали измены и горевали по ушедшим товарищам. Наш сериал — это низкий поклон всем участникам невидимого фронта».

Кадр из сериала «Истребители. Битва за Крым» (2 сезон)
Премьерный показ нового сезона состоится на медиаплатформе «Смотрим». Телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала «Россия». Точная дата выхода второго сезона «Истребителей» пока неизвестна.