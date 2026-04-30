Стала известна причина смерти актрисы Мироновой из «Реальных пацанов»

Причиной смерти актрисы Натальи Мироновой, известной по ролям в сериале «Реальные пацаны» и фильме «Батя 2: Дед», предварительно, стал тромб. Об этом aif.ru сообщили в ее окружении.
«Оторвался тромб...» - сказал собеседник издания, отметив, что смерть актрисы стала для всех ее близких неожиданностью.
Наталья Миронова умерла вслед за матерью, Ниной Мироновой. Женщина скончалась 12 апреля, а актрисы не стало 29 апреля в возрасте 55 лет.
Миронова родилась 15 сентября 1970 года в городе Лысьве Пермского края. Окончила Свердловский государственный театральный институт. Работала в театрах Брянска, Владимира и Советска (Калининградская область), после чего вернулась в родной город. В Лысьвенском театре драмы она стала ведущей актрисой, исполнив более 50 ролей. В 2016 году была удостоена звания заслуженной артистки России.
Широкую известность Наталья Миронова получила благодаря ролям в следующих проектах: «Реальные пацаны», «Дальнобойщики-2» и «Лифт уходит по расписанию».