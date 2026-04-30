Герман-младший: креативные технологии помогут киноиндустрии РФ сократить издержки

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Развитие креативных технологий может помочь российской киноиндустрии сократить издержки на фоне роста затрат на кинопроизводство, считает режиссер Алексей Герман-младший. Таким мнением он поделился в ходе делового завтрака «Креативная экономика Кавказа: новые точки роста» на площадке Кавказского инвестиционного форума.
«Производство дорожает в России, это связано с инфляцией, и мы вынуждены будем так или иначе снижать затраты, чтобы повышать доходность. Креативные технологии — это тот путь, который нам это позволит», — сказал он в ходе дискуссии.
Режиссер добавил, что развитие технологий, включая искусственный интеллект, становится неизбежным этапом для индустрии. «Мы обречены на использование искусственного интеллекта. Талантливый человек в соединении с компьютером может оживить мир — и это уже работает. Искусство может рождаться, когда в нем участвуют и руки, и цифры. Раньше люди рисовали кистью, а сейчас — с помощью компьютера», — пояснил Герман-младший.
По его словам, киноиндустрия «находится в сердце технологической революции». «Это недооценивают — уже в ближайшие два-три года талантливые люди смогут покорять мир — создавать фильмы и анимацию, которые будут не только формировать образ страны, но и приносить доход», — отметил Герман.
Он подчеркнул, что для дальнейшего развития отрасли в регионах необходимо создавать креативные кластеры или резиденции, где специалисты из разных сфер смогут работать совместно. «Нужно пространство, где программисты, художники, музыканты и режиссеры будут обмениваться опытом, чтобы создавать игры, контент, фильмы и мультфильмы. А мультфильмы — это язык XXI века», — сказал он, отметив перспективность подобных инициатив, в том числе и на Кавказе. При этом он подчеркнул, что ключевым остается человеческий фактор и творческое начало. «Мне кажется, что на Кавказе молодежи было бы важно заниматься развитием нейросетей и программированием, чтобы это приводило к живому творчеству», — заключил он.