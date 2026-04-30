Герман-младший: креативные технологии помогут киноиндустрии РФ сократить издержки

Он подчеркнул, что для дальнейшего развития отрасли в регионах необходимо создавать креативные кластеры или резиденции, где специалисты из разных сфер смогут работать совместно. «Нужно пространство, где программисты, художники, музыканты и режиссеры будут обмениваться опытом, чтобы создавать игры, контент, фильмы и мультфильмы. А мультфильмы — это язык XXI века», — сказал он, отметив перспективность подобных инициатив, в том числе и на Кавказе. При этом он подчеркнул, что ключевым остается человеческий фактор и творческое начало. «Мне кажется, что на Кавказе молодежи было бы важно заниматься развитием нейросетей и программированием, чтобы это приводило к живому творчеству», — заключил он.