Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «Холоп 3»: дата выхода и другие подробности

Франшиза «Холоп» давно превратилась в один из самых успешных комедийных брендов российского кино, а каждая новая часть вызывает повышенный интерес зрителей. Неудивительно, что вопрос когда выйдет фильм «Холоп 3» уже несколько месяцев остается одним из самых популярных среди поклонников серии
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр со съемок фильма Холоп 3
Кадр со съемок фильма «Холоп 3»

После рекордных кассовых сборов первых двух частей третья глава выглядит логичным шагом вперед. Теперь история расширяет границы: действие развернется не только в России, но и в Турции, а героям предстоит попасть в эпоху Петра I. В центре сюжета снова окажется Гриша в исполнении Милоша Биковича, но его миссия станет куда сложнее прежних. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Холоп 3» и чего от него ждать. 

Когда выйдет фильм «Холоп 3»

Премьера фильма «Холоп 3» запланирована на 11 июня 2026 года. Выбор даты выглядит стратегически верным: длинные июньские выходные и старт отпускного периода могут помочь фильму привлечь семейного зрителя. Учитывая популярность бренда, у третьей части есть все шансы стать одним из главных хитов сезона.

Где проходили съемки фильма «Холоп 3» 

Кадр со съемок фильма «Холоп 3»

Съемки третьей части проходили сразу в двух странах — России и Турции. Такой шаг подчеркивает амбиции проекта: если предыдущие фильмы были сосредоточены в основном на локальных декорациях, то теперь создатели расширили географию истории.

Одной из ключевых зарубежных площадок стал турецкий портовый город Анамур. Там расположена историческая крепость Мамуре — редкий памятник римской эпохи, прекрасно сохранившийся до наших дней. Для российской съемочной группы сделали исключение и разрешили работать на территории объекта, который редко используется в кинопроизводстве.

Морские сцены снимали на действующей копии трехмачтового фрегата «Штандарт», построенного по технологиям петровской эпохи. Это позволило добиться ощущения живой среды и исторической достоверности без чрезмерной зависимости от компьютерной графики.

Кто снимается в фильме «Холоп 3»

Павел Прилучный на съемках фильма «Холоп 3»

Третья часть объединит знакомых зрителю актеров и новых ярких участников. В центре истории вновь окажется Милош Бикович, без которого франшизу уже трудно представить.

Помимо сербского актера, героями новой истории станут Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие актеры. 

Особое внимание вызывает дуэт Прилучного и Асмус: их герои станут объектом необычной терапии перевоспитания. Для франшизы это новый ход — теперь исправлять придется не одного избалованного персонажа, а супружескую пару на грани развода.

О чем будет фильм «Холоп 3»

Кадр со съемок фильма «Холоп 3»

В центре сюжета — семья Вяземских, переживающая тяжелый кризис. Борис и Елена намерены развестись, распродать бизнес и окончательно разойтись. Но их дети не готовы мириться с разрушением семьи и обращаются за помощью к человеку, который уже проходил путь перевоспитания, — Грише.

Супруги окажутся в XVIII веке, во времена Петра I. Там им предстоит пройти череду испытаний, переосмыслить отношения и взглянуть друг на друга по-новому.

Создатели обещают соединить фирменную социальную сатиру франшизы с полноценным приключенческим кино: зрителей ждут путешествия, крепости, морские походы, погони и столкновение характеров.

Интересные факты о фильме «Холоп 3»

Кадр со съемок фильма «Холоп 3»

Новая часть уже сейчас выглядит самым амбициозным фильмом серии. Вот несколько деталей, которые выделяют проект среди предыдущих частей:

  • Франшиза впервые выходит за пределы России. Значительная часть действия разворачивается в Турции.

  • Это самый масштабный «Холоп» по экшену. В фильме будут морские сцены, побеги и трюки.

  • Многие сцены актеры выполняли сами. Павел Прилучный назвал картину одной из самых трюковых в своей карьере.

  • Использована настоящая крепость Мамуре. Локация редко появляется в кино.

  • Съемки проходили на реальном паруснике. Речь идет о копии исторического фрегата «Штандарт».

  • Клим Шипенко сделал ставку на натуру. Режиссер сознательно сократил использование графики ради эффекта «живого кино».