После рекордных кассовых сборов первых двух частей третья глава выглядит логичным шагом вперед. Теперь история расширяет границы: действие развернется не только в России, но и в Турции, а героям предстоит попасть в эпоху Петра I. В центре сюжета снова окажется Гриша в исполнении Милоша Биковича, но его миссия станет куда сложнее прежних. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Холоп 3» и чего от него ждать.
Когда выйдет фильм «Холоп 3»
Премьера фильма «Холоп 3» запланирована на 11 июня 2026 года. Выбор даты выглядит стратегически верным: длинные июньские выходные и старт отпускного периода могут помочь фильму привлечь семейного зрителя. Учитывая популярность бренда, у третьей части есть все шансы стать одним из главных хитов сезона.
Где проходили съемки фильма «Холоп 3»
Съемки третьей части проходили сразу в двух странах — России и Турции. Такой шаг подчеркивает амбиции проекта: если предыдущие фильмы были сосредоточены в основном на локальных декорациях, то теперь создатели расширили географию истории.
Одной из ключевых зарубежных площадок стал турецкий портовый город Анамур. Там расположена историческая крепость Мамуре — редкий памятник римской эпохи, прекрасно сохранившийся до наших дней. Для российской съемочной группы сделали исключение и разрешили работать на территории объекта, который редко используется в кинопроизводстве.
Морские сцены снимали на действующей копии трехмачтового фрегата «Штандарт», построенного по технологиям петровской эпохи. Это позволило добиться ощущения живой среды и исторической достоверности без чрезмерной зависимости от компьютерной графики.
Кто снимается в фильме «Холоп 3»
Третья часть объединит знакомых зрителю актеров и новых ярких участников. В центре истории вновь окажется Милош Бикович, без которого франшизу уже трудно представить.
Помимо сербского актера, героями новой истории станут Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие актеры.
Особое внимание вызывает дуэт Прилучного и Асмус: их герои станут объектом необычной терапии перевоспитания. Для франшизы это новый ход — теперь исправлять придется не одного избалованного персонажа, а супружескую пару на грани развода.
О чем будет фильм «Холоп 3»
В центре сюжета — семья Вяземских, переживающая тяжелый кризис. Борис и Елена намерены развестись, распродать бизнес и окончательно разойтись. Но их дети не готовы мириться с разрушением семьи и обращаются за помощью к человеку, который уже проходил путь перевоспитания, — Грише.
Супруги окажутся в XVIII веке, во времена Петра I. Там им предстоит пройти череду испытаний, переосмыслить отношения и взглянуть друг на друга по-новому.
Создатели обещают соединить фирменную социальную сатиру франшизы с полноценным приключенческим кино: зрителей ждут путешествия, крепости, морские походы, погони и столкновение характеров.
Интересные факты о фильме «Холоп 3»
Новая часть уже сейчас выглядит самым амбициозным фильмом серии. Вот несколько деталей, которые выделяют проект среди предыдущих частей:
Франшиза впервые выходит за пределы России. Значительная часть действия разворачивается в Турции.
Это самый масштабный «Холоп» по экшену. В фильме будут морские сцены, побеги и трюки.
Многие сцены актеры выполняли сами. Павел Прилучный назвал картину одной из самых трюковых в своей карьере.
Использована настоящая крепость Мамуре. Локация редко появляется в кино.
Съемки проходили на реальном паруснике. Речь идет о копии исторического фрегата «Штандарт».
Клим Шипенко сделал ставку на натуру. Режиссер сознательно сократил использование графики ради эффекта «живого кино».