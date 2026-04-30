Юлия Снигирь стала героиней нового выпуска журнала «Собака.ru». Для этой фотосессии 42-летняя актриса выбрала откровенные и смелые образы. Она снялась в нарядах в стиле нуар. Автором фотосессии стал фотограф Абдулл Артуев.
Звезда «Мастера и Маргариты» позировала в бельевом платье с декольте, в леопардовой шубе, в корсетном полупрозрачном мини-платье и других нарядах. Визажисты также сделали Снигирь макияж в готическом стиле, а стилисты собрали волосы знаменитости в прическу, украсив ее «голливудской волной».
«В этом году самая красивая булгаковская Маргарита мирового кинематографа и актриса Соррентино неожиданно стала главной героиней нуар-саги “После Фишера. Инквизитор” — начальницей угрозыска и локал-шерифом алтайского городка. На нашей обложке Юлия — героиня великого фэшн-нуара в лиминальных залах советского НИИ», — говорит издание «Собака.ru» о героине майского номера.
Съемкой восхитились коллеги и поклонники Снигирь. Они подчеркнули, что актриса раскрыла новые грани своего таланта и своей красоты.
«Очень стильно! Юля, ты какая-то бездонная. Сколько можно иметь граней, каждый раз новая», — написала Софья Эрнст.
«Бесподобная и вдохновляющая женщина. Эталон красоты», «Божественно», «Дива! Очень красивая», «Моя любимая актриса. Утонченная, необыкновенная, аристократка прирожденная», «Снежная королева», «Магия женщины», — писали поклонники.
Однако самый ценный комплимент оставил Евгений Цыганов. «Очень нравитесь! Как взять автограф?» — обратился актер к жене.
