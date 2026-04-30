Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ребел Уилсон дала показания на судебном процессе о клевете

Актриса не признает свою вину
Ребел Уилсон
Ребел Уилсон

Ребел Уилсон появилась в суде Сиднея во вторник, 28 апреля, где адвокаты актрисы Шарлотты Макиннес, сыгравшей главную роль в фильме Уилсон 2024 года «Деб», допросили звезду. Макиннес подала в суд на Ребел из-за постов в социальных сетях, опубликованных последней в 2024 и 2025 годах.

Уилсон утверждала, что продюсер фильма домогался Макиннес, которая якобы затем отозвала свою жалобу, чтобы не испортить карьеру. Макиннес категорически отрицает эту ситуацию.

Адвокат Макиннес в рамках допроса поинтересовался, считает ли Уилсон себя «защитницей женщин», на что та ответила утвердительно.

«Я не верю, что когда-либо плохо обращалась с женщиной, и на меня никогда не поступало жалоб ни при съемках “Деб”, ни в любое другое время за мою 25-летнюю карьеру», — подчеркнула она.

Ребел также назвала утверждение о том, что она «запугивала и преследовала» коллег, «полной чушью» и отрицала, что поступала аналогично по отношению к Ханне Рейли, женщине, написавшей сценарий фильма.