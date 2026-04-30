Ребел Уилсон дала показания на судебном процессе о клевете

Ребел Уилсон появилась в суде Сиднея во вторник, 28 апреля, где адвокаты актрисы Шарлотты Макиннес, сыгравшей главную роль в фильме Уилсон 2024 года «Деб», допросили звезду. Макиннес подала в суд на Ребел из-за постов в социальных сетях, опубликованных последней в 2024 и 2025 годах.
Уилсон утверждала, что продюсер фильма домогался Макиннес, которая якобы затем отозвала свою жалобу, чтобы не испортить карьеру. Макиннес категорически отрицает эту ситуацию.
Адвокат Макиннес в рамках допроса поинтересовался, считает ли Уилсон себя «защитницей женщин», на что та ответила утвердительно.
«Я не верю, что когда-либо плохо обращалась с женщиной, и на меня никогда не поступало жалоб ни при съемках “Деб”, ни в любое другое время за мою 25-летнюю карьеру», — подчеркнула она.
Ребел также назвала утверждение о том, что она «запугивала и преследовала» коллег, «полной чушью» и отрицала, что поступала аналогично по отношению к Ханне Рейли, женщине, написавшей сценарий фильма.