Актриса Миронова из «Реальных пацанов» умерла вслед за матерью

Актриса родилась 15 сентября 1970 года в Лысьве. Окончила Свердловский государственный театральный институт. Работала в театрах Брянска, Владимира и Советска (Калининградская область), после чего вернулась в родной город. В Лысьвенском театре драмы она стала ведущей актрисой, исполнив более 50 ролей. В 2016 году была удостоена звания заслуженной артистки России.