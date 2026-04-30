Актриса Миронова из «Реальных пацанов» умерла вслед за матерью

Знакомые рассказали о трагедии в семье актрисы Мироновой, умершей в возрасте 55 лет
Наталья Миронова
Наталья МироноваИсточник: Соцсети

Актриса Наталья Миронова, известная по ролям в сериале «Реальные пацаны» и фильме «Батя 2: Дед», умерла в возрасте 55 лет вслед за мамой, которой не стало в начале апреля. Об этом aif.ru сообщили в окружении артистки.

«В апреле умерла ее мама, пролежав в больнице несколько суток», — рассказал собеседник издания.

Нина Миронова, мать актрисы, скончалась 12 апреля. С ней простились 15 апреля.

«Я пока не знаю, что с ней произошло. Планирую поехать в Лысьву, поддержать ее отца», — добавил знакомый артистки.

Знаменитость скончалась 29 апреля. Причина смерти пока не раскрывается.

Актриса родилась 15 сентября 1970 года в Лысьве. Окончила Свердловский государственный театральный институт. Работала в театрах Брянска, Владимира и Советска (Калининградская область), после чего вернулась в родной город. В Лысьвенском театре драмы она стала ведущей актрисой, исполнив более 50 ролей. В 2016 году была удостоена звания заслуженной артистки России.

Звезда также снялась в нескольких фильмах и сериалах, включая «Реальных пацанов» и фильм «Батя 2: Дед», который снимался в Пермском крае.