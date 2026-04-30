Стивен Сигал раскрыл, зачем снял фильм про СВО

Актер Стивен Сигал в ходе сессии просветительского марафона «Знание. Первые» раскрыл, зачем снял фильм про СВО и события в Донбассе. Его слова передает express-vesti.ru.
Артист заявил, что хочет показать правду в своих картинах. По словам актера, с начала специальной военной операции он сильно разочаровался в западной прессе. Как утверждает артист, в таких источниках он часто видит пропаганду и недостоверную информацию.
Сигал провел собственное расследование и отправился в зону СВО, чтобы разобраться в действительности. В рамках своего проекта актер посетил Мариуполь.
«Моей целью было создание документального фильма, представляющего мой взгляд на события в Донбассе. Главное для меня — показать правду», — заявил артист.
Ранее Стивен Сигал назвал Голливуд мафией, которая никого не пускает в сферу кино.