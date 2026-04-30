Однако выразительная внешность привела девушку на кастинг для рекламы одежды. Там ее заметили и фотограф, и ассистент по актерам для проекта режиссера Валерия Тодоровского. Юлию пригласили на кинопробы музыкальной драмы «Стиляги» (2008). Фильм вышел без участия Снигирь, зато этот случай вдохновил ее поступить в Театральное училище имени Щукина на курс Родиона Овчинникова. Первая слава пришла к Юлии в 2005 году с выходом клипа на песню «До скорой встречи» группы Звери. В 2009 году о Снигирь узнал и киномир, когда вышла фантастическая антиутопия Федора Бондарчука «Обитаемый остров». В числе последних ключевых работ популярной актрисы — детективный триллер «Фишер» (2023–2025), фильм «Мастер и Маргарита» (2024), многосерийная драма «Преступление и наказание» (2024).