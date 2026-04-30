Трудно представить, что Павел Деревянко когда-то учился правильно держать парикмахерские ножницы, Владимир Вдовиченков обрабатывал металл и топил бани, а Константин Хабенский разбирался в авиационном приборостроении. Однако это реальные факты из биографии артистов. Рассказываем, какие специальности получали и кем работали отечественные знаменитости, прежде чем стать нашими кумирами.
Павел Деревянко
Прежде чем стать звездой отечественного кино и телевидения, уроженец Таганрога интересовался единоборствами, плохо учился и даже дважды оставался в восьмом классе. После окончания школы Павел Деревянко пробовал себя в парикмахерском и поварском деле. Однако ни по одной из этих специальностей техникум он не окончил. А неудача на вступительных экзаменах в медицинское училище побудила 15-летнего парня попытать счастье на актерском поприще.
Поступив в театральную студию «Лестница» и сыграв там несколько спектаклей, Павел подал документы в Российскую академию театрального искусства (ГИТИС). После окончания вуза в 2000 году молодому актеру поступило предложение о съемках от режиссера Александра Котта. Комедия «Ехали два шофера» (2001), в которой Деревянко сыграл шофера Кольку Снегирева, стала его дебютом в полном метре. Сегодня Павел Деревянко — один из самых высокооплачиваемых актеров.
Андрей Мерзликин
Ныне заслуженный артист Российской Федерации имеет лишь восемь классов школьного образования. Зато освободившиеся годы посвятил получению среднего и высшего профессионального образования. Сначала Андрей Мерзликин окончил Калининградский техникум космического машиностроения и технологий по специальности «Приборы управления» с присвоением квалификации радиотехника. Вместе с товарищами он рассматривал Московский технологический институт, но в итоге отдал предпочтение специальности «Организация производства и менеджмент» в Государственной академии сферы быта и услуг (РГУТИС). Следующей «крепостью» оказался актерский факультет ВГИКа, где его наставником стал Евгений Киндинов.
Студентом Мерзликин оказался задействован в короткометражке Натальи Погоничевой «Как я провел лето» (1999). Его актерский талант был отмечен призом за лучшую мужскую роль. А в 2000 году в составе труппы спектакля «Отель “Европа”» в постановке Иван Поповски он объехал крупнейшие театральные фестивали. На сегодняшний день фильмография Андрея Мерзликина насчитывает свыше 120 проектов. Наибольшую известность ему принесли образы бандита Димона в боевике «Бумер» (2003) и начальника погранзаставы Андрея Кижеватова в военной драме «Брестская крепость» (2010).
Юлия Снигирь
Грезами о всероссийской популярности и актерской профессии не могла похвастаться и Юлия Снигирь. Девушка родилась в городе Донском Тульской области и с юных лет посвятила себя образованию и шахматам. Школу она окончила с серебряной медалью, а в интеллектуальном спорте добилась звания кандидата в мастера спорта. Перебравшись в столицу и окончив Московский педагогический государственный университет по специальности «Английская филология», Юлия Снигирь стала преподавать иностранный язык. Позже она пробовала себя в качестве телеведущей на телеканалах СТС и Пятом канале.
Однако выразительная внешность привела девушку на кастинг для рекламы одежды. Там ее заметили и фотограф, и ассистент по актерам для проекта режиссера Валерия Тодоровского. Юлию пригласили на кинопробы музыкальной драмы «Стиляги» (2008). Фильм вышел без участия Снигирь, зато этот случай вдохновил ее поступить в Театральное училище имени Щукина на курс Родиона Овчинникова. Первая слава пришла к Юлии в 2005 году с выходом клипа на песню «До скорой встречи» группы Звери. В 2009 году о Снигирь узнал и киномир, когда вышла фантастическая антиутопия Федора Бондарчука «Обитаемый остров». В числе последних ключевых работ популярной актрисы — детективный триллер «Фишер» (2023–2025), фильм «Мастер и Маргарита» (2024), многосерийная драма «Преступление и наказание» (2024).
Владимир Вдовиченков
Детство артиста прошло в боксерском зале города Гусева Калининградской области. По достижении 18 лет Владимир Вдовиченков окончил 42-ю Кронштадтскую мореходную школу и последующие три года посвятил службе на Балтийском и Северном флотах. Вернувшись домой, он перепробовал множество ремесел. Владимир работал жестянщиком в автосервисе, кочегаром в бане и даже успел пройти путь от простого официанта до метрдотеля в столичном ресторане «Парижская жизнь».
Миллениум Вдовиченков встретил студентом ВГИКа, куда поступил в 1997 году на курс Георгий Тараторкин. Молодой артист подавал большие надежды — его часто приглашали на съемки музыкальных клипов и рекламы или предлагали эпизодические роли в кино. Роль Фила в криминальном боевике «Бригада» (2002) Владимир получил, будучи на четвертом курсе. Сериал сделал из обычного выпускника кумира миллионов. Спустя год успех был подкреплен образом Кости по прозвищу Кот в фильмах «Бумер» (2003) и «Бумер: Фильм второй» (2006). Сейчас фильмография актера насчитывает свыше 90 ролей.
Константин Хабенский
Техническую специальность в юные годы пытался освоить и народный артист Российской Федерации, а также с 2021 года художественный руководитель и директор Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский. После восьмого класса он поступил в Ленинградский техникум авиационного приборостроения и автоматики (ГУАП). Правда, к четвертому курсу понял, что душа к этому делу не лежит, и забрал документы. Чтобы прокормить себя в период поиска нового жизненного пути, Хабенский испытал на себе тяготы уличного музыканта, а также освоил профессии дворника и полотера.
Познакомиться с театром и его закулисьем Константину довелось сначала в должности монтировщика. Мир искусства затянул 18-летнего парня, и в 1990 году он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на курс режиссера Вениамина Фильштинского. Студентом он сыграл заметные роли: Ломова в водевиле Антона Чехова «Предложение», Чебутыкина в «Трех сестрах» и канатоходца Матто в спектакле «Дорога» по мотивам фильма Федерико Феллини. Вскоре состоялся и кинодебют в триллере Николая Лебедева «Поклонник» (1999). Однако настоящую славу актеру принесли образы Игоря Плахова в сериале «Убойная сила» (2000–2006) и Антона Городецкого в дилогии Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2006).