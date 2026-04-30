Егор Бероев впервые вышел в свет со своей 21-летней женой Анной Панкратовой

Актер посетил премьеру своего режиссерского дебюта вместе с молодой супругой
Источник: Legion-Media.ru

Егор Бероев посетил премьеру фильма «Кукла», который стал его режиссерским дебютом. Мероприятие состоялось 29 апреля в кинотеатре «Иллюзион».

Актер впервые вышел на публику вместе со своей второй супругой Анной Панкратовой. 21-летняя актриса и балерина исполнила в картине «Кукла» главную женскую роль.

Егор Бероев и Анна Панкратова, фото: пресс-служба

Бероев и Панкратова вместе вышли на красную дорожку. Они позировали перед фотографами в обнимку. Анна выбрала длинное черное платье на тонких лямках и с открытой спиной. Сверху она накинула короткое пальто с меховым воротником. Она завила длинные волосы в кудри и сделала макияж с акцентом на губы.

Анна Панкратова, фото: пресс-служба

Бероев надел черный пиджак с воротником-стойкой, черную футболку и брюки в тон. В качестве аксессуара он выбрал темные очки.

Представляя свой фильм на сцене, Бероев поблагодарил съемочную группу за эмоциональную, глубокую и честную работу, отдал дань уважения государственным органам за возможность выпустить ленту, а также посвятил особые слова своей избраннице.

«Отдельные слова благодарности я выражаю исполнительнице главной роли — Анне Панкратовой — за ее талант, профессионализм, терпение и все то, что она принесла в свою работу», — высказался режиссер.

ЕГор Бероев и Анна Панкратова, фото: пресс-служба

Напомним, слухи о втором браке Егора Бероева появились в фервале этого года. Сам артист долгое время не комментировал свою личную жизнь и даже называл новости о свадьбе слухами. Однако в апреле в интервью KP.RU Бероев признал, что женился второй раз.

«В 2026 году, в феврале, мы скрепили отношения с Анной», — заявил Бероев изданию.

Напомним, Егор Бероев более 20 лет состоял в браке с актрисой Ксенией Алферовой. В 2026 году актер сообщил, что расстался с матерью своей дочери Евдокии в 2022 году.