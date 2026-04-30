Сериал Бероева о военном медике выйдет осенью

Режиссер отметил, что проект посвящен современным реалиям и людям
Егор БероевИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский актер и режиссер Егор Бероев сообщил, что его новый многосерийный проект о военном медике — участнике спецоперации выйдет осенью 2026 года. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Это история про Мариуполь, про мирный Мариуполь 2025 года, где главный герой возвращается из плена. Это, я думаю, даже мелодрама, история про жизнь, про людей, про нашу страну», — сказал Бероев.

По его словам, премьера сериала запланирована на осень. Режиссер добавил, что проект отличается масштабом по сравнению с его дебютным фильмом «Кукла». «Если в “Кукле” было 33 съемочных дня, то здесь 88. И это уже порядка 120 актеров, это фактически многосерийный фильм, а не просто сериал», — отметил Бероев.

Он подчеркнул, что проект посвящен современным реалиям и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, и добавил, что для него важно честно говорить со зрителем о происходящем и показывать человеческие судьбы.