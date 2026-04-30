50-летняя Шарлиз Терон объяснила, почему не ходит на свидания

Актриса Шарлиз Терон заявила, что в обозримом будущем не планирует свидания и серьезные отношения. Своими мыслями она поделилась в эфире «Шоу Дрю Бэрримор».
50-летняя звезда откровенно высказалась о том, как сейчас складывается ее личная жизнь. По словам Терон, она не представляет, что снова сможет делить быт с партнером.
«Я не думаю, что когда-либо снова смогу жить с кем-то вместе. Думаю, это потому, что мои дети все еще живут со мной, и, может быть, это изменится, когда они вырастут и уедут», — заявилась актриса.
