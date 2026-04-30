Беременная жена режиссера Сарика Андреасяна, актриса Елизавета Моряк, вышла в свет вместе с двумя дочерями. Она посетила премьеру шоу «Русалочка» в Москвариуме в компании Элизабет и Шарлиз. Кадрами с мероприятия артистка поделилась в личном блоге.
Для выхода в свет знаменитость выбрала белый облегающий топ. Его она дополнила голубым брючным костюмом и кроссовками. Волосы актриса собрала в высокий пучок, а макияж сделала легким и естественным. Перед фотографами Моряк появилась, держа за руки дочерей. Девочки были одеты в вечерние платья.
Ранее сообщалось, что Сарик Андреасян с женой отменили гендер-пати из-за снегопада в Москве.