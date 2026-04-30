TMZ: Винга Реймза из «Миссия невыполнима» госпитализировали

Актер потерял сознание в ресторане в Лос-Анджелесе
Винг Реймз в фильме «Лестница Иакова»
Источник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Американский актер Винг Реймз, наиболее известный ролями в фильмах «Миссия невыполнима» (Mission: Impossible) и «Криминальное чтиво» (Pulp Fiction, 1994), был госпитализирован после того, как потерял сознание в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Об этом сообщает портал TMZ.

По его информации, очевидцы сообщили, что 66-летний актер потерял сознание, после чего был доставлен в больницу. Представитель Винга Реймза уточнил, что причиной случившегося мог стать тепловой удар.

Как уточняет портал, Реймз уже выписан из больницы.