Бероев: в киноиндустрии важен баланс между контролем и развитием конкуренции

Режиссер отметил, что при этом важно не потерять разнообразие в кино
Егор Бероев
Егор Бероев

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский актер и режиссер Егор Бероев выступил за применение контроля в киноиндустрии и высказался в поддержку цензуры, подчеркнув при этом важность сохранения конкуренции. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Я за контроль, за контроль и за цензуру. Сейчас уже есть государственные организации, которые выдают средства и достаточно жестко их контролируют — это и министерство культуры, и другие структуры», — сказал Бероев, отвечая на вопрос об идеи создания Госкино.

Однако при обсуждении реформирования отрасли важно учитывать баланс между контролем и развитием конкуренции. «Совсем такая централизация процесса, мне кажется, убьет конкуренцию. Нужно понимать, как это будет работать, чтобы не потерять разнообразие в кино», — отметил режиссер.

Егор Бероев
Источник: Legion-Media.ru

Бероев также подчеркнул значимость сохранения культурного наследия и традиций отечественного кинематографа. «Есть такое понятие, как культурный код, и его нужно бережно охранять. Это касается и фильмов, созданных в Советском Союзе, таких как “Иван Васильевич меняет профессию” или “Кавказская пленница”. Это уникальные произведения, которые не стоит множить или переснимать», — отметил он.