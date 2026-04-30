Бероев: в киноиндустрии важен баланс между контролем и развитием конкуренции

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский актер и режиссер Егор Бероев выступил за применение контроля в киноиндустрии и высказался в поддержку цензуры, подчеркнув при этом важность сохранения конкуренции. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Я за контроль, за контроль и за цензуру. Сейчас уже есть государственные организации, которые выдают средства и достаточно жестко их контролируют — это и министерство культуры, и другие структуры», — сказал Бероев, отвечая на вопрос об идеи создания Госкино.
Однако при обсуждении реформирования отрасли важно учитывать баланс между контролем и развитием конкуренции. «Совсем такая централизация процесса, мне кажется, убьет конкуренцию. Нужно понимать, как это будет работать, чтобы не потерять разнообразие в кино», — отметил режиссер.
Бероев также подчеркнул значимость сохранения культурного наследия и традиций отечественного кинематографа. «Есть такое понятие, как культурный код, и его нужно бережно охранять. Это касается и фильмов, созданных в Советском Союзе, таких как “Иван Васильевич меняет профессию” или “Кавказская пленница”. Это уникальные произведения, которые не стоит множить или переснимать», — отметил он.