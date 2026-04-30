Бероев призвал деятелей культуры посещать зону СВО

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский актер и режиссер Егор Бероев считает, что представителям культуры важно лично посещать зону специальной военной операции, чтобы лучше понимать происходящее и людей, живущих в этих условиях. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Абсолютно точно. Я много общался с этими ребятами, и у них, конечно, вопросы были просто невероятные», — ответил Бероев на вопрос о значимости посещения артистами зоны СВО для их творческой деятельности.
По мнению Бероева, личный опыт общения с жителями исторических регионов существенно меняет восприятие происходящего. Он отметил, что многие из тех, кто посещал зону СВО вместе с ним, возвращались уже с иным взглядом на жизнь.
Актер добавил, что у людей, живущих в зоне конфликта, иные жизненные ориентиры, отличающиеся от привычных в мирной обстановке. «Они спускались в бомбоубежище, взяв с собой сумочку и не зная, вернутся в дом или не вернутся», — добавил он.
Подобный опыт общения важен не только для артистов, но и для широкой аудитории, поскольку помогает осознать ценность человеческой жизни и взаимопомощи, подчеркнул Бероев. Такие поездки позволяют лучше понять, что значит быть рядом с настоящим, и формируют более ответственное отношение к происходящему.