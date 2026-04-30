Бероев рассказал о реакции зарубежной публики на фильм «Кукла»

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский актер и режиссер Егор Бероев сообщил, что публика в Японии тепло приняла его режиссерский дебют — фильм «Кукла», отметив особый интерес зрителей к содержанию и атмосфере картины. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
«Удивительно это, для меня это было очень необычно, это был большой сюрприз. Я не предполагал, что попаду в Японию. Но зрители воспринимали действительно очень круто, задавали удивительные, необычные вопросы, и я понимал, что они смотрят очень внимательно», — рассказал Бероев о реакции японской аудитории.
По его словам, атмосфера фильма оказалась близка японской публике, несмотря на то, что изначально картина создавалась для российского зрителя. «Мне показалось, что атмосфера фильма, существование актеров, кадры очень близки японцам. Это их какая-то органика», — добавил он.
Бероев также обратил внимание на сохраняющийся интерес к российской культуре за рубежом, несмотря на политические сложности. «Остались люди, которые очень бережно относятся к нашей культуре и связям, потому что они очень тепло относятся к нашим классикам», — сказал режиссер.
О фильме
Фильм «Кукла» стал режиссерским дебютом Егора Бероева. В основе сценария лежит собирательная история реальных воспитанниц детского приюта Покровского монастыря города Суздаля, с которым Бероев поддерживает связь с 2011 года. По сюжету бывшая тюремная заключенная отправляется на поиски своего ребенка после выхода на свободу.
Картина уже получила международное признание. В частности, «Кукла» была удостоена главной награды на кинофестивале в Румынии, а сам Бероев получил приз за лучшую режиссуру на фестивале в Кейптауне. Главные роли также сыграли Никита Тезин, Данила Краснов, Алексей Кравченко, Татьяна Рассказова, Ольга Бешуля и Ольга Приходько. Мировая премьера картины состоялась 11 апреля 2026 года в Токио.