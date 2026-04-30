На премьере фильма «Кукла», ставшего режиссерским дебютом Егора Бероева, актер и режиссер публично обратился к своей супруге Анне Панкратовой. На сцене он поблагодарил 21-летнюю избранницу не только за участие в проекте, но и за личную поддержку, которую она оказывала ему во время работы над картиной.
«Я благодарю Аню, мою жену, за то, что прошла этот путь со мной рядом, душа в душу, поддерживая меня, понимая меня, веря в меня. Спасибо тебе», — сказал Бероев. По его словам, Панкратова внесла в образ главной героини профессионализм, искренность и эмоциональную глубину.
Премьера прошла на фоне повышенного внимания к личной жизни актера. Ранее Бероев подтвердил, что после фактического расставания с Ксенией Алферовой в ноябре 2022 года развод был
официально оформлен в 2025 году, а сам разрыв, по его словам, прошел без конфликтов. У бывших супругов есть общая дочь Евдокия, а также приемный сын Влад Саноцкий.
После развода Бероев говорил, что какое-то время чувствовал себя комфортно в одиночестве, однако позже в его жизни появилась новая избранница. Сегодня именно этот союз оказался в центре внимания — не только из-за разницы в возрасте, но и благодаря совместной работе над фильмом «Кукла».