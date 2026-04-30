Егор Бероев посвятил 21-летней жене трогательную речь со сцены

Актер поблагодарил жену Анну Панкратову за поддержку
Егор Бероев
Егор БероевИсточник: Legion-Media.ru

На премьере фильма «Кукла», ставшего режиссерским дебютом Егора Бероева, актер и режиссер публично обратился к своей супруге Анне Панкратовой. На сцене он поблагодарил 21-летнюю избранницу не только за участие в проекте, но и за личную поддержку, которую она оказывала ему во время работы над картиной.

«Я благодарю Аню, мою жену, за то, что прошла этот путь со мной рядом, душа в душу, поддерживая меня, понимая меня, веря в меня. Спасибо тебе», — сказал Бероев. По его словам, Панкратова внесла в образ главной героини профессионализм, искренность и эмоциональную глубину.

Кадр из фильма «Кукла»
Кадр из фильма «Кукла»

Премьера прошла на фоне повышенного внимания к личной жизни актера. Ранее Бероев подтвердил, что после фактического расставания с Ксенией Алферовой в ноябре 2022 года развод был

официально оформлен в 2025 году, а сам разрыв, по его словам, прошел без конфликтов. У бывших супругов есть общая дочь Евдокия, а также приемный сын Влад Саноцкий.

После развода Бероев говорил, что какое-то время чувствовал себя комфортно в одиночестве, однако позже в его жизни появилась новая избранница. Сегодня именно этот союз оказался в центре внимания — не только из-за разницы в возрасте, но и благодаря совместной работе над фильмом «Кукла».