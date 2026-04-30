В Москве, на киностудии им. Горького, состоялась церемония вручения новой индустриальной кинопремии «ЦЕХ. За кадром» — награды, которая впервые отмечает вклад тех, чья работа остается за кадром: художников-постановщиков, кастинг-директоров, гримеров, звукорежиссеров, каскадеров.
Призы лауреатам вручили признанные профессионалы индустрии: Тимур Вайнштейн, Александр Акопов, Владимир Хотиненко, Роман Кантор, Леонид Ярмольник, Алексей Герман-мл., а также Анна Банщикова и Дмитрий Чеботарев. По красной дорожке прошли Равшана Куркова, Стася Толстая, Елена Захарова, Рената Пиотровски, Ольга Смирнова, Елена Быстрова и другие гости.
«Цель нашей премии — дать дорогу тем, кто реже всех получает награды: людям невидимых профессий, работающим за кадром, — сказала генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева. — Без них не было бы нашей киноиндустрии, даже при самых талантливых режиссерах и актерах. Я не обещаю лауреатам мгновенной славы, но обещаю: мы сделаем все, чтобы каждый, кто был за кадром, попал в кадр».
Триумфаторами премии стали представители команды, работавшей над фильмом «Пророк. История Александра Пушкина». Алексей Падерин и Сергей Зайков получили награду в номинации «Художественно-постановочный цех», Валерия Никулина и Юлия Фазлетдинова — в категории «Гримерный цех». Галина Седова была признана лучшей в номинации «Цех консультантов/экспертов».
Другие призы распределились следующим образом. В номинации «Костюмерный цех» награду вручили Ульяне Полянской за картину «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». За работу над этим же фильмом наградили Александру Степанову в категории «Цех постановщиков сцен с животными». В номинации «Звукорежиссерский цех» победителем стал Борис Войт за фильм «Лермонтов». Вторая награда «Лермонтова» — приз Дарьи Рашеевой в позиции «Цех кастинг-директоров».
В номинации «Осветительский цех» награду получил Сергей Борисов за работу над фильмом «Красный шелк». В категории «Каскадерский цех» отмечен Антон Смекалкин («В списках не значился»). В номинации «Монтажный цех» победила Анастасия Марчукова («Здесь был Юра»), за «Цех компьютерной графики» отмечена Мария Зайковская («Горыныч»). В категории «Реквизиторский цех» победила Наталья Алексеева («Первый на Олимпе»).
Специальным призом с формулировкой «За целеустремленность и слаженность действий всех команд, благодаря которым фильм обрел свой неповторимый облик», награждена съемочная группа фильма «Алиса в Стране чудес».
Всего победители были определены в двенадцати номинациях.