Дочь умершего летом 2025-го Халка Хогана впервые высказалась о конфликте с отцом

Брук Хоган, дочь легендарного актера и рестлера Халка Хогана, впервые публично рассказала о своих отношениях с ушедшим из жизни отцом. Их разрыв оказался настолько глубоким и продолжительным, что Халк так и не познакомился с собственными внуками. Когда дедушка скончался, малышам было всего шесть месяцев. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на RadarOnline.
Девушка призналась, что не разговаривала с отцом несколько лет после того, как высказала беспокойство по поводу некоторых людей из его круга. По ее словам, инициатором разрыва стал сам Халк — он просто перестал с ней общаться, и это причинило ей сильную боль.
Даже рождение двойняшек не помогло им помириться. Брук отметила, что с болью смотрела на то, что происходило с отцом в последние годы. Она знала о многочисленных операциях, которые он перенес, и рада, что он больше не мучается. При этом она добавила: «Ни один ребенок не хочет остаться без родителей».
Легенда рестлинга ушел из жизни в июле прошлого года. Ему был 71 год. Официальная причина смерти — острый инфаркт миокарда. Сообщалось, что соседи вызвали скорую утром в день смерти Халка — врачи пытались реанимировать его почти полчаса. Хогана доставили в больницу Morton Plant Hospital, но, к сожалению, врачи лишь констатировали смерть.