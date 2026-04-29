Фильм Вероники Коржевской закроет фестиваль «Киномаевка» в Крыму

Съемки в Крыму проходили на территории Большой Ялты, Ай-Петри, Гурзуфа, Симеиза и курорта «Мрия»

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Полнометражная картина «Где ты?» режиссера Вероники Коржевской (18+) станет фильмом закрытия фестиваля «Киномаевка», который пройдет с 1 по 3 мая 2026 года на территории арт-кластера «Таврида» в Крыму. Об этом свидетельствуют материалы компании «Пик Медиа», поступившие в распоряжение ТАСС.

Ранее картина получила приз за лучший игровой дебют на фестивале «Амурская осень». В центре сюжета фильма «Где ты?» — история семьи, чья жизнь рушится в одночасье после исчезновения трехмесячного сына.

Кадр из фильма «Где ты?»

«Для нас большая честь, что премьерный показ фильма “Где ты?” закрывает фестиваль “Киномаевка”. Фильм объединяет все, что нам близко: истории про семью, про людей, сильных духом, и, конечно, Крым, который стал не просто местом съемок картины, но и ее самостоятельным героем», — отметил Владислав Миронов, руководитель службы индустрии кино, анимации и медиаконтента арт-кластера «Таврида».

Кадр из фильма «Где ты?»

Съемки в Крыму проходили на территории Большой Ялты, Ай-Петри, Гурзуфа, Симеиза и курорта «Мрия». «Я чувствую особенную связь с Крымом и его историей как местом сосредоточения смыслов, путей, судеб. Мы были счастливы снимать здесь и передать зрителю особенную крымскую красоту и атмосферу, которая является частью художественной ткани картины», — поделилась Вероника Коржевская, режиссер фильма «Где ты?».

Фильм создан при поддержке Минкультуры России, «АвтоВАЗа», «Мрии» и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».