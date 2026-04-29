Стартовал прием заявок на питчинг дебютантов Международного контент-форума в Петербурге

Открыт прием заявок на 4-й Санкт-Петербургский питчинг дебютантов в рамках 19-го Санкт-Петербургского Международного контент-форума. Питчинг традиционно выступит одной из ключевых отраслевых площадок для презентации проектов и поддержки молодых кинематографистов.
Всероссийский питчинг дебютантов 2026 проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив по следующим категориям: «Полнометражное игровое кино», «Сериалы», «Проекты на стадии завершения». К участию приглашаются дебютанты — граждане Российской Федерации без возрастных ограничений: сценаристы, режиссеры и продюсеры, имеющие ограниченный опыт реализованных проектов (не более чем в одном реализованном полнометражном или сериальном проекте в категориях: «полный метр», «проекты в стадии завершения», «сериалы»).
Прием заявок открыт с 27 апреля по 15 августа 2026 года включительно. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе Скрипт.Мувистарт и заполнить анкету.
Общий призовой фонд составляет 1,5 миллиона рублей — по 500 000 рублей в каждой категории. Средства предоставляются на съемку тизера или завершение проекта. Также свои призы предоставят партнеры Питчинга. Среди возможных призов — стажировки, сертификаты на технику и услуги пост-продакшна, участие в образовательных программах и т.д.
Всероссийский питчинг дебютантов — крупнейший независимый сценарный конкурс, проводимый с 2013 года. За прошедшие годы проведено 17 московских и более 60 региональных конкурсов, в которых приняли участие более 15 000 заявок, из них реализовано более 180 проектов.
В 2026 году питчинг уже прошел на площадках ММКФ и пройдет в рамках Санкт-Петербургского международного контент-форума. Кино Mail – информационный партнер Питчинга.