Внешний вид Николь Кидман на показе во Франции вызвал тревогу у фанатов

Николь Кидман стала главной звездой показа круизной коллекции Chanel 2026/27, который прошел в знаковом для модного дома месте — французском Биаррице. Именно здесь более ста лет назад Коко Шанель открыла свой первый бутик.
58-летняя актриса выбрала для выхода безупречный вечерний образ: черное платье с открытой спиной, украшенное деликатными лентами и перьями. Свой образ она дополнила ретро-очками, классическими туфлями и серьгами из белого золота с бриллиантами. Сдержанный макияж подчеркнул естественную красоту звезды.
Однако внимание публики и фотографов привлекли не только детали гардероба, но и странные темные пятна на руках актрисы. В сети мгновенно распространились слухи о возможных гематомах, но причина оказалась куда прозаичнее. Выяснилось, что черно-фиолетовые отметины — это всего лишь следы от чернил, оставшиеся после длительной раздачи автографов преданным поклонникам перед началом шоу.