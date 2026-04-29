«Это было мастерство»: Мария Шукшина вспомнила, чем ее поразил Александр Абдулов

В Санкт-Петербурге на премьере фильма «Семь верст до рассвета» Мария Шукшина не только представила новую работу, но и неожиданно разоткровенничалась о прошлом. В разговоре с «КП-Петербург» актриса поделилась теплыми воспоминаниями об Александре Абдулове, с которым снималась в сериале «Я тебя люблю» в 2004 году.
Актриса призналась, что во время работы над новым проектом ей невольно вспомнился именно Абдулов — благодаря партнеру по съемочной площадке Федору Добронравову, который сыграл главную роль в фильме «Семь верст до рассвета».
«С Федором замечательно работалось. Он в кадре был собранный, держал образ. А за кадром рассказывал анекдоты, пытался всех подбодрить. Это очень важно думать не о себе, а о других. Не сказать, что мне это нравилось, больше даже мешало», — отметила Шукшина во время беседы с «КП-Петербург». — «Но мне это напомнило Сашу Абдулова, тоже всегда старался делать. Как бы расслаблял всех вокруг, а потом раз и из левого глаза у него слеза в нужный момент».
При этом сама Шукшина признается: ей такой подход дается куда сложнее. В отличие от коллег, она привыкла долго удерживать нужное эмоциональное состояние.
«Мне нужно собраться, сконцентрироваться и держать это целый день. А Саша это вмиг делал — это уже мастерство, — говорит она. — Режиссеры мне говорили: “Ты должна держать состояние. Вокруг тебя может происходить что угодно, а ты не должна из него выходить”».
Александр Абдулов ушел из жизни в 2008 году, но, как признается актриса, память о нем жива в профессиональных принципах, человеческом отношении и редком умении поддерживать других даже в самые тяжелые съемочные дни.