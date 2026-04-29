Луселия Сантуш показала редкое совместное фото со своей внучкой Каролиной. 68-летняя бразильская актриса держала наследницу на руках и радостно улыбалась, глядя в камеру.
Звезда культового сериала «Рабыня Изаура» позировала с двумя косичками и очках с желтой оправой. При этом артистка отказалась от макияжа и показала свою естественную красоту.
«Вы не стареете. Кажется, время над вами не властно», «Красотки», «У вас милая семья», «Вы поражаете своей нежной улыбкой», «Как же девочка похожа на бабушку», «Девочка очень милая», — писали пользователи сети.
Внучку бразильской актрисе подарил сын Педро Нешлинг. Луселия Сантуш родила его в браке с дирижером Джоном Нешлингом.
В 2025 году артистка вместе с наследником приезжала в Москву. Сантуш давно обещала сыну побывать в столице России, где ее раньше так сильно любили.
«Я же всегда тебе говорила: в “Диснейленд” я с тобой не пойду, но когда-нибудь приведу тебя в Кремль», — высказалась тогда Сантуш.
Сама звезда бразильского кино впервые приехала в Россию в 2018 году. Она признавалась, что давно хотела побывать в стране, где сериал с ее участием был настолько популярен. «Рабыня Изаиура» была показана советским зрителям в 1988 году.
