Милу Ершову с новорожденным сыном выписали из роддома

Первенец актрисы появился на свет 20 апреля
Мила Ершова на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба

Милу Ершову с сыном выписали из роддома — об этом новоиспеченная мама рассказала в личном блоге. Как сообщает Super.ru, актриса опубликовала снимок в домашней обстановке: на фото видны букеты цветов и открытки с теплыми пожеланиями от близких и поклонников. На других кадрах комната была украшена синими шарами.

«Спасибо всем огромное за поздравления!» — поблагодарила артистка публику.

Первенец пары появился на свет 20 апреля — мальчик весом 4 350 граммов и ростом 55 сантиметров получил необычное имя Кай. Об этом Мила и Святослав Рогожан, отец ребенка, сообщили подписчикам в понедельник, 27 апреля.

Ершова и Рогожан — одна из самых трогательных пар российского кино. Их история началась еще в студенческие годы, а позже судьба свела их на съемках сериала «Трудные подростки». В мае 2024 года влюбленные сыграли свадьбу в Санкт‑Петербурге.