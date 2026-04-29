Милу Ершову с новорожденным сыном выписали из роддома

Милу Ершову с сыном выписали из роддома — об этом новоиспеченная мама рассказала в личном блоге. Как сообщает Super.ru, актриса опубликовала снимок в домашней обстановке: на фото видны букеты цветов и открытки с теплыми пожеланиями от близких и поклонников. На других кадрах комната была украшена синими шарами.
«Спасибо всем огромное за поздравления!» — поблагодарила артистка публику.
Первенец пары появился на свет 20 апреля — мальчик весом 4 350 граммов и ростом 55 сантиметров получил необычное имя Кай. Об этом Мила и Святослав Рогожан, отец ребенка, сообщили подписчикам в понедельник, 27 апреля.
Ершова и Рогожан — одна из самых трогательных пар российского кино. Их история началась еще в студенческие годы, а позже судьба свела их на съемках сериала «Трудные подростки». В мае 2024 года влюбленные сыграли свадьбу в Санкт‑Петербурге.