Команда Джастина Бальдони назвала Блейк Лайвли «тираном»

Режиссер не считает себя виновным в провалах бизнес-проектов Лайвли
Джастин Бальдони

Адвокаты Джастина Бальдони настаивают, что он не виноват в убытках Блейк Лайвли, утверждая, что она «и так всегда была тираном» с историей громких бизнес-провалов. Во время предварительного слушания во вторник правозащитники режиссера напомнили, что в кейсе Лайвли есть неудачные запуски, вроде бренда напитков Betty Buzz. И это связано отнюдь не с клеветнической компанией, в которой она обвиняет Бальдони, а с ее скандальной репутацией в целом.

Джастин и Блейк, ставшие заклятыми врагами после съемок фильма «Все закончится на нас», представляют все новые доказательства в преддверии судебного разбирательства, намеченного на 18 мая. На заседании будут рассмотрены иски Лайвли о нанесении ущерба репутации и финансовых потерях.

Адвокаты Балдони также указали на публичную критику Кейт Миддлтон как на доказательство негативного настроя Лайвли, утверждая, что это наглядно демонстрирует модель поведения актрисы еще до выхода фильма в 2024 году.