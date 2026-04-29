Роман Курцын сообщил, какое место в его жизни и творчестве занимает Михаил Боярский. Актер вспомнил, что был очарован Михаилом Сергеевичем после просмотра легендарного фильма «Д’Артаньян и три мушкетера».
Курцына так восхитила игра Боярского, что он решил тоже стать актером. С тех пор артист мечтал познакомиться со своим кумиром. Первая встреча произошла, когда звезде фильма «Тур с Иванушками» было 13 лет.
Михаил Сергеевич тогда приехал в Кострому, где жил его поклонник, и в радиоэфире сообщил, какой местный ресторан собирается посетить. Вечером того же дня Курцын поджидал кумира у входа в заведение.
«У дверей того ресторана я проторчал, наверное, часа полтора. Боярский подъехал на “Мерседесе”, вышел из машины и спросил: “Ты чего здесь стоишь?”. Я отвечаю: “Вас жду”. Он увидел, что я замерз, и в ресторан меня повел. Там меня отпоили чаем. А когда я отогрелся, Боярский снова спросил: “Чего ты хочешь?”. А я, говорю, хочу стать известных артистом. “Обязательно станешь!” — сказал он и автограф мне на память оставил. Он до сих пор у меня хранится», — вспомнила артист в интервью изданию Hello!.
А вторая встреча с Михаилом Сергеевичем была для него не очень приятной. Она произошла, когда Курцын уже стал известным актером. Пять лет назад он ехал на сапсане в бизнес-классе, где сидел и Боярский.
Звезда комедии «Я худею» решил подойти к артисту и напомнить ему, как они познакомились. Однако тогда Михаил Сергеевич был строг и даже груб с младшим коллегой.
«Он не узнал меня и отмахнулся. Мол, отвали. Я, конечно, не в обиде — всякое бывает. Но сам никогда не откажу в автографе или селфи. Это предательство профессии, когда ты не можешь уделить секунду внимания тому, кто ходит на твои фильмы, смотрит тебя, любит», — признался Курцын.
Он заявил, что сам никогда не отказывает поклонникам в фото и автографах. По словам звезды, он не понимают, как коллеги могут себя так вести. Курцын утверждает, что всегда нужно оставаться человеком.
«Могу сказать, что в нашей профессии много говнюков — и от этого никуда не деться. Я не понимаю, почему люди так поступают: да, ты медийный человек, но в первую очередь человек же!» — заявил артист.
