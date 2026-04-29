Джулию Робертс заметили на свидании с мужем в театре

Актриса вместе с супругом сходила на свидание в театр
Джулия Робертс с мужем, фото: соцсети

Джулия Робертс накануне провела вечер в компании своего мужа Дэниела Модера. Пара посмотрела спектакль «Доказательство» на Бродвее в Нью-Йорке.

Робертс поддержала своих друзей Айо Эдебири и Дона Чидла, которые играют главные роли в постановке. Звезду «Красотки» и ее супруга заметили в общей очереди при входе в театр.

58-летняя актриса вышла в свет в черном кашемировом пальто с поясом, брюках и кроссовках. Она завила волосы в крупные кудри и дополнила свой образ черными солнцезащитными очками и темно-зеленой сумкой через плечо.

Джулия Робертс с мужем, фото: соцести

Супруг звезды фильма «Ешь, молись, люби» тоже выбрал повседневный наряд, надев брюки оливкового оттенка и бежевую куртку.

Напомним, Джулия Роберст и Дэниел Модер познакомились в 2001 году на съемках фильма «Мексиканец». Спустя год они стали мужем и женой.

У супругов трое детей: 21-летние близнецы Хейзел и Финнеус, а также 18-летний сын Генри.

В конце января 2026-го Робертс трогательно поздравила мужа с днем рождения. Она показала редкое совместное фото с Модером, сделанное в гостиной их дома. Влюбленные были запечатлены в объятиях друг друга.

Джулия Робертс с мужем Дэниелом Модером

Актриса признавалась, что очень счастлива с кинооператором. Она до сих пор хранит его первое письмо, написанное в начале их романа.

Ранее Джулия Робертс удостоилась продолжительных оваций от коллег на премии «Золотой глобус». 