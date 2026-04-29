Умер человек, придумавший Хи-Мэна: его героя в кино сыграл Дольф Лундгрен

Франшиза быстро вышла за рамки игрушек. В нее вошли комиксы, мультсериал и полнометражные фильмы. Для целого поколения Хи-Мэн стал символом эпохи: мускулистый герой с мечом, борьбой добра со злом и фразой о силе, которая превратилась в часть поп-культуры. В фильме «Повелители вселенной» 1987 года Хи-Мэна сыграл Дольф Лундгрен. Эта роль стала одной из самых заметных в ранней карьере актера.