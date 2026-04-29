Умер человек, придумавший Хи-Мэна: его героя в кино сыграл Дольф Лундгрен

Умер один из создателей персонажа Хи-Мэн Роджер Свит
Кадр из сериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» (2 сезон)

Американский дизайнер игрушек Роджер Свит умер в возрасте 91 года. Он был одним из создателей персонажа Хи-Мэн из франшизы «Хи-Мэн и Властелины Вселенной».

О смерти Свита сообщает Life.ru со ссылкой на Variety. По данным журнала, дизайнер скончался после продолжительной болезни. Свит работал в компании Mattel и участвовал в создании концепции Хи-Мэна — героя, который стал одним из самых узнаваемых персонажей 1980-х.

Франшиза быстро вышла за рамки игрушек. В нее вошли комиксы, мультсериал и полнометражные фильмы. Для целого поколения Хи-Мэн стал символом эпохи: мускулистый герой с мечом, борьбой добра со злом и фразой о силе, которая превратилась в часть поп-культуры. В фильме «Повелители вселенной» 1987 года Хи-Мэна сыграл Дольф Лундгрен. Эта роль стала одной из самых заметных в ранней карьере актера.

Сейчас франшизу готовят к новому возвращению на экран. В будущей версии роль Хи-Мэна должен исполнить Николас Голицын.