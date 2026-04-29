Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Климова повторила тренд и сняла забавное видео с 19-летним сыном

Актриса снялась с сыном от Игоря Петренко
Екатерина Климова и ее сын Матвей ПетренкоИсточник: Legion-Media.ru

Екатерина Климова недавно посетила закрытие 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Актриса пришла на мероприятие с 19-летним сыном Матвеем Петренко.

По дороге на красную дорожку актриса записала с наследником забавное видео. Они повторили новый тренд в сети. Дети снимают ролики с родителями, показывая, что уже давно стали выше них, но те по-прежнему являются главными в семье.

Матвей Петренко, фото: соцсети

«Когда твоя мама уже ниже тебя, но она все еще босс», — подписала ролик Климова.

Екатерина Климова родила Матвея в браке с Игорем Петренко. Он стал ее вторым мужем. Наследник звезд учится на третьем курсе в Театральной школе Олега Табакова. Петренко-младший утверждает, что ему нравится актерская профессия.

Екатерина Климова, фото: соцсети

Многие поклонники Климовой отмечают, что ее старший сын вырос настоящим красавцем.

«Матвей, чувствую, краш всех девчонок ближайшего десятилетия», «Родила себе достойных мужчин. Гордая и счастливая мамочка сияет на фоне сына! Просто восторг», «Отличный парень! Гордость мамы и папы! Хорошо воспитали, молодцы!», «Фактурный парень, все лучшее взял у родителей», «Боже, какой красавчик! Да, у красивых и любящих родителей получаются вот такие детки».

У Климовой от Петренко еще есть 17-летний сын Корней. Кроме того, актриса — также мама двух дочерей. У нее есть 24-летняя Елизавета и десятилетняя Белла.

Ранее Екатерина Климова снялась в купальнике на Мальдивах. 