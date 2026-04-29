Екатерина Климова недавно посетила закрытие 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Актриса пришла на мероприятие с 19-летним сыном Матвеем Петренко.
По дороге на красную дорожку актриса записала с наследником забавное видео. Они повторили новый тренд в сети. Дети снимают ролики с родителями, показывая, что уже давно стали выше них, но те по-прежнему являются главными в семье.
«Когда твоя мама уже ниже тебя, но она все еще босс», — подписала ролик Климова.
Екатерина Климова родила Матвея в браке с Игорем Петренко. Он стал ее вторым мужем. Наследник звезд учится на третьем курсе в Театральной школе Олега Табакова. Петренко-младший утверждает, что ему нравится актерская профессия.
Многие поклонники Климовой отмечают, что ее старший сын вырос настоящим красавцем.
«Матвей, чувствую, краш всех девчонок ближайшего десятилетия», «Родила себе достойных мужчин. Гордая и счастливая мамочка сияет на фоне сына! Просто восторг», «Отличный парень! Гордость мамы и папы! Хорошо воспитали, молодцы!», «Фактурный парень, все лучшее взял у родителей», «Боже, какой красавчик! Да, у красивых и любящих родителей получаются вот такие детки».
У Климовой от Петренко еще есть 17-летний сын Корней. Кроме того, актриса — также мама двух дочерей. У нее есть 24-летняя Елизавета и десятилетняя Белла.
