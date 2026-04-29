Зепюр Прилучная-Брутян трогательно поздравила сына с днем рождения

Зепюр Прилучная-Брутян в личном блоге разместила новое видео со своим сыном Микаэлем. Малыш позировал возле бассейна в модном костюме. По всей видимости, семья уехала отдыхать на морской курорт.
«Девчонки, у меня сегодня день рождения», — радостно заявил Микаэль.
После этого он стал танцевать и напевать что-то веселое. За малышом наблюдали родители. Павел Прилучный шутливо заметил, как бы сын прямо в костюме не прыгнул в бассейн.
Под роликом 30-летняя жена актера также оставила трогательное послание для наследника. Звезда фильма «Неприличные гости» подчеркнула, что всегда будет поддерживать и любить сына.
«Мой мальчик , ты уже такой большой. И все еще такой маленький для меня. Я хочу, чтобы ты был счастлив — всегда. А мы будем рядом! Любить тебя, беречь и верить в тебя, даже сильнее, чем ты сам. С Днем Рождения, моя жизнь», — написала Прилучная-Брутян.
Также она показала, как наследник отметил третий день рождения. Праздник прошел в кругу семьи. В конце дня Микаэль задул свечу на пирожном.
«С днем рождения! Ура!» — прокричали ему знаменитые мама и папа.
Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян в мае 2026 года отметят четвертую годовщину со дня свадьбы. Звезда «Мажора» не раз признавался, что всегда мечтал о такой жене, и говорил, что очень счастлив с нынешней супругой.
До этого актер был женат на Агате Муцениеце. От нее у него есть 13-летний сын Тимофей и десятилетняя дочь Мия.
