Анна Уколова рассказала о совместной работе с Давой: «Хороший парень»

Анна Уколова снимается в сериале «Двойная жизнь Ми». Ее коллегами по проекту стали известные блогеры — Милана Хаметова и Давид Манукян, более известный как Дава.
Съемки проходят в Минске. Кино Mail удалось побывать на площадке и поговорить с исполнителями главных ролей. Уколова, исполняющая роль строгого завуча школы, в которой учится главная героиня, поделилась впечатлениями от совместной работы с Давой.
По ее словам, Манукян приятно удивил ее своим трудолюбием и ответственным подходом к съемкам.
«Он молодец, знает текст, не смотрит в кадр, в камеру. Молодец. Неплохо! Дава – хороший парень», – заявила актриса в беседе с Кино Mail.
Она добавила, что Дава и Хаметова прислушиваются к советам профессиональных актеров. По словам Уколовой, ей приятно работать с блогерами.
В сериале «Двойная жизнь Ми» Манукян играет директора школы по имени Александр Сергеевич, который старается совмещать работу с воспитанием дочери Милы (Милана Хаметова). Самой девочке приходится вести двойную жизнь и скрывать от одноклассников, что на самом деле она – известная певица и кумир молодежи.
Производством сериала «Двойная жизнь Ми» занимаются кинокомпания «Киноцех» и онлайн-кинотеатры Иви и START. Премьера должна состояться в 2026 году.