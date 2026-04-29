Анна Уколова рассказала о совместной работе с Давой: «Хороший парень»

В сериале «Двойная жизнь Ми» Манукян играет директора школы по имени Александр Сергеевич, который старается совмещать работу с воспитанием дочери Милы (Милана Хаметова). Самой девочке приходится вести двойную жизнь и скрывать от одноклассников, что на самом деле она – известная певица и кумир молодежи.