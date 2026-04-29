Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Уколова рассказала о совместной работе с Давой: «Хороший парень»

Актриса поделилась с Кино Mail впечатлениями от съемок с популярным блогером
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Анна Уколова

Анна Уколова снимается в сериале «Двойная жизнь Ми». Ее коллегами по проекту стали известные блогеры — Милана Хаметова и Давид Манукян, более известный как Дава.

Съемки проходят в Минске. Кино Mail удалось побывать на площадке и поговорить с исполнителями главных ролей. Уколова, исполняющая роль строгого завуча школы, в которой учится главная героиня, поделилась впечатлениями от совместной работы с Давой.

По ее словам, Манукян приятно удивил ее своим трудолюбием и ответственным подходом к съемкам.

Кадр из сериала «Двойная жизнь Ми»

«Он молодец, знает текст, не смотрит в кадр, в камеру. Молодец. Неплохо! Дава – хороший парень», – заявила актриса в беседе с Кино Mail.

Она добавила, что Дава и Хаметова прислушиваются к советам профессиональных актеров. По словам Уколовой, ей приятно работать с блогерами.

Кадр из сериала «Двойная жизнь Ми»

В сериале «Двойная жизнь Ми» Манукян играет директора школы по имени Александр Сергеевич, который старается совмещать работу с воспитанием дочери Милы (Милана Хаметова). Самой девочке приходится вести двойную жизнь и скрывать от одноклассников, что на самом деле она – известная певица и кумир молодежи.

Производством сериала «Двойная жизнь Ми» занимаются кинокомпания «Киноцех» и онлайн-кинотеатры Иви и START. Премьера должна состояться в 2026 году. 