«Тегеран-43» — культовый детективный фильм совместного производства СССР, Франции и Швейцарии. В главных ролях снимались как известные советские актеры Игорь Костолевский и Наталья Белохвостикова, так и звезды мирового кино Ален Делон, Курд Юргенс, Клод Жад, Майк Маршалл, Жорж Жере и другие.
Картина сочетает в себе элементы исторической драмы и политического триллера, выстраивая повествование вокруг реальных событий периода Второй мировой войны. Сюжет фильма связан с предотвращением покушения на лидеров трех государств во время Тегеранской конференции 1943 года. Спустя три десятилетия участники тех событий вновь оказываются втянуты в обстоятельства, которые возвращают их к прошлому и заставляют заново пережить давно, казалось бы, завершенную историю. Воспоминания и незакрытые вопросы прошлого неожиданно выходят на первый план, формируя напряженную детективную линию.
Фильм «Тегеран-43» получил широкое признание зрителей и критиков и был удостоен главного приза Всесоюзного кинофестиваля 1981 года.
Локации, где снимали фильм «Тегеран-43» (1980)
Съемки проходили в России, Франции и Азербайджане. Рассмотрим подробно каждую локацию.
Россия
Основная часть сцен, изображающих Советский Союз военного времени, была снята в Москве. Городские улицы в центре столицы специально трансформировали под атмосферу 1940-х годов: на фасадах появились старые афиши, элементы военного времени, а на дорогах — винтажные автомобили, что помогло создать убедительную историческую реконструкцию эпохи.
Одной из заметных московских локаций стала территория в районе Солянки. Здесь, на углу с улицей Забелина, между двумя доходными домами архитектора Шервуда (№1/2), снималась сцена, в которой героиня Мари выходит из кафе на улицу, чтобы сделать телефонный звонок. Архитектурная среда этого места, с характерной «европейской» строгостью фасадов, органично вписалась в визуальную эстетику фильма и усилила ощущение исторической достоверности.
Франция
Париж стал одной из ключевых локаций для современной сюжетной линии фильма. Создатели стремились передать атмосферу города, который не только живет настоящим, но и хранит в себе следы и тайны прошлого. Именно поэтому особое внимание уделялось узнаваемым городским пространствам — узким улочкам, мостам и набережным, формирующим характерный облик французской столицы.
Одной из наиболее выразительных сцен, снятых в Париже, стала эпизодическая линия с убийством инспектора Фоша, роль которого исполнил Ален Делон. Для этой сцены была выбрана Орлеанская набережная на острове Сен-Луи. Спокойная и в то же время кинематографически выразительная городская среда усилила драматизм эпизода и органично вписалась в напряженную атмосферу детективной истории.
Азербайджан
Баку стал основной площадкой для съемок сцен в Тегеране. Именно здесь создатели фильма нашли архитектурную среду, наиболее близкую по духу восточному городу 1940-х годов. Основная часть съемок проходила в историческом районе Ичери-шехер, а также на территории Абшеронского полуострова, в селе Гала.
Среди конкретных локаций можно выделить площадь рядом с Девичьей башней, окрестности мечети Джума, улицы Хагигат Рзаевой и Асафа Зейналлы, а также Мугам-клуб и дом Гани Мамедова. Эти пространства органично передали атмосферу восточного города и стали основой визуального образа «Тегерана» в фильме.
При этом съемочная группа столкнулась с рядом архитектурных несоответствий. Например, в Азербайджане купола мечетей традиционно имеют полукруглую форму, тогда как в Иране они конусообразные. Чтобы решить эту проблему, были изготовлены специальные макеты мечетей, которые использовались в кадре и позволили добиться визуальной достоверности.
Выбор Баку в качестве натурной площадки был во многом обусловлен и историческим контекстом: после Исламской революции 1978–1979 годов съемки в самом Иране оказались невозможны, что сделало Азербайджан оптимальной альтернативой для создания восточной части экранного мира фильма.
Интересные факты о съемках фильма «Тегеран-43»
Работа над фильмом сопровождалась необычными творческими решениями, случайными открытиями и реальными историческими параллелями. Многие детали производства сегодня считаются не менее интересными, чем сам сюжет картины.
- Идея фильма возникла случайно: режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов однажды оказались в гостях, где на фоне без звука работал телевизор. Они увидели кадры репортажа о террористическом акте. Финальный эпизод с умирающим человеком, смотрящим в камеру, стал отправной точкой для создания политического детектива о глобальной угрозе терроризма.
- В основу сценария легла реальная историческая операция — неудавшееся покушение на лидеров стран антигитлеровской коалиции во время Тегеранской конференции 1943 года.
- Из-за невозможности проводить съемки в самом Тегеране были построены специальные декорации в московских павильонах. Для максимальной достоверности туда привозили пыль, а улицы оформляли вывесками и элементами городской среды того времени.
- Роль французского инспектора полиции Жоржа Фоша исполнил Ален Делон. Персонаж был специально введен в сценарий под актера, чтобы усилить международную составляющую фильма.
- Во время съемок произошел курьезный инцидент: сцену на Елисейских полях в Париже пришлось корректировать из-за того, что вокруг Алена Делона мгновенно собралась большая толпа поклонниц, что сделало работу съемочной группы практически невозможной.
- Наталья Белохвостикова исполнила сразу три роли — переводчицы Мари, ее дочери Натали в 1970-х годах и матери Мари в сценах воспоминаний. Для подготовки к съемкам актриса изучала фарси (персидский язык).
- Музыкальную тему фильма создал композитор Жорж Гарваренц, а стихи к знаменитой песне написаны Шарлем Азнавуром. Композиция «Вечная любовь» после выхода фильма стала международным хитом и вошла в концертный репертуар Мирей Матье и Азнавура.
- После просмотра чернового варианта фильма глава КГБ Юрий Андропов высказал мнение, что финал нужно изменить, поскольку отрицательный персонаж должен быть наказан. Однако режиссерам удалось убедить руководство, что открытая концовка подчеркивает главную идею — сохраняющуюся угрозу международного терроризма.
- Прототипом советского разведчика Андрея Бородина стал реальный участник событий в Тегеране — легендарный разведчик Геворк Вартанян, который консультировал создателей фильма.