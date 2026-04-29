Матвиенко назвала важным фиксирование правды о Донбассе в кино

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Правда о Донбассе должна быть зафиксирована в виде фильмов и разных творческих проектов — ее важно показывать, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты.
На заседании сенатор от ДНР Александр Волошин рассказал о просмотре сенаторами фильма «Малыш». Ранее стало известно, что «Миротворец» внес в свою базу актера и музыканта Глеба Калюжного, который сыграл главную роль в этой картине. Эта военная драма рассказывает историю аполитичного рэпера из Донецка, который идет на СВО добровольцем, чтобы вызволить из осажденного Мариуполя свою мать.
«Очень важно, чтобы мы показывали правду обо всех событиях, фиксировали ее в виде фильмов, других творческих проектов, потому что, когда вот по живому, как сказал Александр Викторович [Волошин], что это реально, правда, фильм жесткий. Но так было, и мы не должны об этом забывать», — сообщила Матвиенко.
Она отметила, что необходимо показывать такие фильмы особенно в воссоединенных регионах, и поддерживать инициативы деятелей культуры по данному направлению.