Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко назвала важным фиксирование правды о Донбассе в кино

Председатель Совфеда отметила необходимость показывать такие фильмы особенно в воссоединенных регионах
Валентина МатвиенкоИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Правда о Донбассе должна быть зафиксирована в виде фильмов и разных творческих проектов — ее важно показывать, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты.

На заседании сенатор от ДНР Александр Волошин рассказал о просмотре сенаторами фильма «Малыш». Ранее стало известно, что «Миротворец» внес в свою базу актера и музыканта Глеба Калюжного, который сыграл главную роль в этой картине. Эта военная драма рассказывает историю аполитичного рэпера из Донецка, который идет на СВО добровольцем, чтобы вызволить из осажденного Мариуполя свою мать.

«Очень важно, чтобы мы показывали правду обо всех событиях, фиксировали ее в виде фильмов, других творческих проектов, потому что, когда вот по живому, как сказал Александр Викторович [Волошин], что это реально, правда, фильм жесткий. Но так было, и мы не должны об этом забывать», — сообщила Матвиенко.

Она отметила, что необходимо показывать такие фильмы особенно в воссоединенных регионах, и поддерживать инициативы деятелей культуры по данному направлению.