Первый вариант сценария был отклонен редакторами с замечанием, что он слишком сосредоточен на «машинерии войны», а не на людях. Авторам предложили сократить количество диалогов и глубже раскрыть характеры персонажей. Юрий Бондарев переработал текст, после чего обновленный сценарий был утвержден.

Назначение Гавриила Егиазарова режиссером фильма изначально вызывало сомнения у руководства «Мосфильма» и Госкино СССР — его считали недостаточно опытным. Однако Юрий Бондарев лично поддержал его кандидатуру, направив письмо руководству студии.

Военным консультантом картины стал первый заместитель министра обороны СССР генерал Иван Павловский.

Значительную часть реквизита и оборудования пришлось доставлять из Москвы. В частности, всю пиротехнику для взрывов, а также 30 специально обученных лошадей привезли железной дорогой из конного батальона при «Мосфильме».

Для одной из деталей натурных сцен потребовались полевые мыши. Их нашли в Новосибирском научном институте, а для придания «фронтового» вида грызунов аккуратно обмазали золой.

Для некоторых актеров участие в фильме стало пропуском в мир большого кинематографа. Так, Владлена Бирюкова после эпизодической роли старшины Скорика заметили несколько именитых режиссеров.