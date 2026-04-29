В Кремле ответили на вопрос об удалении сериала «Метод 3» из видеосервисов

Удаление третьего сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским с крупных российских видеоплатформ — это прерогатива Минкульта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности вмешательства Кремля в практику применения запретов и ограничений.
В вопросе упоминался обращенный к законодателям призыв российского лидера Владимира Путина — не концентрироваться на запретах. В пример приводились факты маркировки классической литературы возрастной отметкой 18+.
«Будет ли Кремль следить за практикой запретов в сфере культуры и контролировать, чтобы причины запретов были понятны создателям контента?» — спросили Пескова.
Он в ответ напомнил, что следить за соблюдением требований законодательства и реализацией ограничений в сфере искусства будет Министерство культуры, прерогативой которого являются эти вопросы.
«В этом не должно быть ни у кого сомнений. Речь идет о выполнении действующих законов, мы все должны следовать духу и букве закона, но если есть какие-то проблемы, <…> то, разумеется, их нужно в рабочем порядке обсуждать — и это, еще раз повторяю, прерогатива Министерства культуры или других ведомств в каждом конкретном случае», — заявил пресс-секретарь президента.