Где снимали фильм «Космос засыпает»: самая северная пустыня

В фильме Антона Мамыкина герой Марка Эйдельштейна бредет по бескрайним пескам под немеркнущим полярным солнцем — и зрителю кажется, что действие происходит на другой планете. Рассказываем, где на самом деле снимали фильм «Космос засыпает»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Космос засыпает»

«Космос засыпает» — полнометражный дебют режиссера Антона Мамыкина, драма о студенте-ракетостроителе Паше, который разрывается между международной стажировкой и долгом перед семьей в родном селе. Картина собрала звездный состав: Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Никита Конкин. Но иногда кажется, что главным героем фильма стали не актеры, а место действия — реальное село на берегу Белого моря, где песок засыпает дома, а с неба падают обломки ракет. В статье рассказываем, где снимали картину «Космос засыпает».

Города, места и локации, где снимали «Космос засыпает»

Съемочная группа работала в экстремальных условиях, вдали от благ цивилизации. Режиссер сознательно отказался от декораций и зеленых экранов — все, что видит зритель, существует в реальности.

Село Шойна: место, где песок заменяет асфальт

Кадр из фильма «Космос засыпает»

Основные съемки проходили в селе Шойна Заполярного района Ненецкого автономного округа. Это рыбацкое поселение с почти вековой историей: в советские годы здесь работал рыбный завод, население достигало полутора тысяч человек. Сегодня в Шойне осталось чуть больше двухсот жителей — сюда по сюжету возвращается главный герой.

Визитная карточка Шойны — песок. Он стал ежедневной реальностью для местных жителей. В кадр попали дома, засыпанные по окна (таких строений в селе всего несколько, но они создают мощный визуальный образ). Режиссер намеренно выстраивал кадр так, чтобы из пространства исчезли все лишние цвета. Зеленая трава появлялась на экране только в сценах, связанных с конкретным героем, в остальных случаях картинка сводилась к песку и дереву — никакого пластика, кирпича или других примет современности.

Песчаные дюны: самая северная пустыня в мире

Кадр из фильма «Космос засыпает»

Главное природное чудо Шойны — ее дюны, которые географы называют самой северной пустыней на планете. Пески здесь наступают на человеческое жилье не из-за экологической катастрофы, как долгое время считалось, а в силу естественного развития прибрежного рельефа. Этот марсианский пейзаж стал решающим аргументом при выборе места съемок.

Съемочная группа столкнулась с неожиданной физической проблемой: ходьба по песку задействует совершенно другие группы мышц, чем твердая почва. После первого рабочего дня у всех членов команды болели спины, поясницы и икры. Эту особенность движения — тяжесть каждого шага — оператору и актерам удалось передать на экране. Еще одна бытовая деталь, попавшая в фильм: перед входами в дома стоят тазики с водой, чтобы окунать туда обувь и не заносить песок внутрь.

Окрестности поселка: луга, скалы и водопады Канина

Кадр из фильма «Космос засыпает»

Хотя в фильме режиссер сознательно создавал ощущение выжженной пустыни, реальная природа вокруг Шойны куда разнообразнее. В нескольких километрах от села начинаются заливные луга Шоинского заказника с тысячами перелетных птиц. На полуострове Канин можно увидеть древние скалы, водопады и бурные реки. Летом на побережье Белого моря купаются и собирают мидий. Эта смена ландшафтов — от пустыни до тундры и скал — происходит в течение одной поездки, и контрастность территорий поразила создателей фильма.

Интересные факты о фильме «Космос засыпает»

Кадр из фильма «Космос засыпает»

За время съемко фильма накопилось множество необычных деталей — от участия всего поселка в съемках до погодного чуда, которое преподнесла природа.

  • Съемочная группа прилетела в Шойну небольшим составом и без помощи местных жителей справиться со съемками было бы невозможно. Кто-то готовил еду для актеров, кто-то предоставлял жилье, кто-то топил баню после многочасовых смен. Несколько мужчин работали водителями на каракатах — специальных вездеходных квадроциклах, единственном транспорте, способном передвигаться по сыпучему песку.
  • Для одной из ролей режиссер специально написал сцену под конкретного пожилого жителя Шойны. Уговоры долго не действовали, и тогда Мамыкин пошел на хитрость: вместе со своим помощником он принял участие в местном празднике рыбаков. Они нарядились в костюмы солнышка и Бабы Яги. Администрация села тоже подключилась к переговорам. После такого перформанса согласие было получено.
  • Съемочный период выдался на редкость удачным по погоде. За две недели был только один пасмурный день, все остальное время стоял полярный день с круглосуточным солнцем. Сначала яркий свет создавал операторскую проблему — слишком жесткое изображение приходилось смягчать. Но в итоге солнечная доминанта создала главный художественный контрапункт: на экране разворачивается семейная драма, а свет остается радостным и почти нереальным. Самый показательный случай произошел во время съемок финальной сцены: солнце уже ушло, а художникам был нужен «лучик надежды». И через несколько минут облака расступились, подарив нужный кадр.
  • В фильме дома засыпает песком, и это чистая правда. Но, вопреки мрачным стереотипам, местные власти ежегодно тратят около миллиона рублей на расчистку придомовых территорий. Миф о том, что бульдозер выдают всего на час, давно не соответствует действительности. Тем не менее песок остается неотъемлемой частью жизни.
  • Одна из сюжетных линий фильма — падающие с неба обломки ракет, которые угрожают жителям. Критики поначалу приняли это за аллегорию, но у линии есть прямая документальная основа. Шойна находится недалеко от трассы падения ступеней ракет, запускаемых с космодрома Плесецк. Обломки действительно иногда падают на землю в этом районе — режиссер лишь перенес реальность на экран.
  • Сегодня село начинает жить новой жизнью — как точка притяжения для туристов-экстремалов. Местные песчаные дюны идеально подходят для сэндбординга, катания на досках по песку. Самые удачливые путешественники могут застать уникальное зрелище: в августе над дюнами, по которым только что спускался, вспыхивает северное сияние.
  • Режиссер в одном из интервью пошутил, что самый легкий способ оказаться на другой планете — это сесть на вертолет в Нарьян-Маре или Архангельске и долететь до Шойны. Это намного дешевле и быстрее, чем отправляться в космос. 