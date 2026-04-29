Визитная карточка Шойны — песок. Он стал ежедневной реальностью для местных жителей. В кадр попали дома, засыпанные по окна (таких строений в селе всего несколько, но они создают мощный визуальный образ). Режиссер намеренно выстраивал кадр так, чтобы из пространства исчезли все лишние цвета. Зеленая трава появлялась на экране только в сценах, связанных с конкретным героем, в остальных случаях картинка сводилась к песку и дереву — никакого пластика, кирпича или других примет современности.