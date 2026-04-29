Энн Хэтэуэй вышла в свет в облегающем платье и леопардовом пальто

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй вышла в свет в эффектном образе. Снимки с мероприятия опубликовало издание Daily Mail.
Звезда посетила показ фильма «Дьявол носит Prada 2», который состоялся 28 апреля в Нью-Йорке. Компанию актрисе составили ее коллеги по картине Эмили Блант и Стэнли Туччи.
Для выхода Хэтэуэй выбрала красное облегающее платье-миди. Образ она дополнила леопардовым пальто, туфлями на каблуках, алой кожаной сумкой, солнцезащитными очками и массивными серьгами. Фотографы засняли знаменитость с уложенными в локоны волосами и макияжем с акцентом на красную помаду.
