Мелани Гриффит и Антонио Бандерас через 12 лет после развода появились на публике

Во время прогулки к экс-супругам присоединилась их 29-летняя дочь Стелла Бандерас

Антонио Бандерас и его бывшая жена Мелани Гриффит прошлись под руку после ужина в Лос-Анджелесе в минувшие выходные. Звезды доказали, что по-прежнему поддерживают дружеские отношения даже спустя 12 лет после объявления о расставании.

Во время прогулки к экс-супругам присоединилась их 29-летняя дочь Стелла Бандерас.

Напомним, что бывшие возлюбленные поженились в мае 1996 года. В период 18-летнего брака актриса сделала татуировку с именем мужа в виде сердца на руке. 6 июня 2014 года стало известно об их расставании, и она начала сводить нательный рисунок с помощью лазера. Позже на этом месте Мелани выбила имена своих четверых детей.

Антонио Бандерас и Мелани ГриффитИсточник: Legion-Media.ru

До Бандераса Гриффит была замужем за Доном Джонсоном, от которого родила дочь, ныне известную 36-летнюю актрису Дакоту Джонсон. В этом браке она стала мачехой сына Джонсона — Джесси. От другого мужа, Стивена Бауэра, у нее есть 40-летний сын Александр Гриффит Бауэр.

Развод Бандераса и Гриффит был официально оформлен в декабре 2015 года.

Бывшие супруги влюбились друг в друга во время съемок романтической комедии 1995 года «Двое — это слишком», в сентябре 1996 года у них родилась дочь Стелла.