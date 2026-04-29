Евгений Банифатов развеял слухи о свадьбе с Мирославой Карпович

Актер Евгений Банифатов в эфире программы «Звезды сошлись» прокомментировал информацию о возможной женитьбе на актрисе Мирославе Карпович. Когда ведущий напрямую спросил его о свадьбе, артист ответил коротко.
«Перестаньте. Ну, хватит. Она моя коллега», — заявил Евгений. В апреле этого года в соцсетях появился фейковый пост о бракосочетании актеров. Текст сообщения, который якобы написала сама Мирослава, гласил: «Мы не выставляли отношения напоказ. Раз сейчас все узналось, можно прервать молчание. Мы заканчиваем тур спектаклей и, выдохнув, отправляемся на нашу свадьбу. Для меня это очень важно».
Банифатов рассказал, что узнал о собственной «помолвке» во время перелета с Камчатки в Москву. После того как самолет приземлился, телефон артиста буквально разрывался от звонков журналистов. Следующий звонок поступил от матери Евгения. Женщина наткнулась на новость в интернете и обиделась на сына — она решила, что он скрывает от нее невесту.
«Я говорю: “Мама, все, что есть, я тебе первой рассказываю”», — поделился актер. При этом артист подтвердил, что у него есть девушка, однако называть ее имя и делиться подробностями о возможной свадьбе он отказался.