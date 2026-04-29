Мария Шукшина: ремейки тормозят развитие российского кинематографа

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Преобладание ремейков в современном российском кино сдерживает развитие оригинальных проектов и новых идей. Об этом в интервью ТАСС рассказала заслуженная артистка России Мария Шукшина.
«Идут по уже протоптанному пути: берут все, что создано до них. Образы, идеи, сюжеты, и используют это, зарабатывая на этом деньги. Эксплуатируют советские бренды, потому что они уже раскручены и не требуют больших затрат на продвижение», — сказала она.
Такая практика, по оценке актрисы, негативно влияет на развитие отрасли. «Это безнравственно, потому что используются не ими созданные смыслы. При этом новые смыслы практически не привносятся», — отметила Шукшина.