Мария Шукшина: ремейки тормозят развитие российского кинематографа

Заслуженная артистка РФ назвала такую практику безнравственной
Мария Шукшина
Мария ШукшинаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Преобладание ремейков в современном российском кино сдерживает развитие оригинальных проектов и новых идей. Об этом в интервью ТАСС рассказала заслуженная артистка России Мария Шукшина.

«Идут по уже протоптанному пути: берут все, что создано до них. Образы, идеи, сюжеты, и используют это, зарабатывая на этом деньги. Эксплуатируют советские бренды, потому что они уже раскручены и не требуют больших затрат на продвижение», — сказала она.

Такая практика, по оценке актрисы, негативно влияет на развитие отрасли. «Это безнравственно, потому что используются не ими созданные смыслы. При этом новые смыслы практически не привносятся», — отметила Шукшина.