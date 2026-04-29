Анна Хилькевич раскрыла, чем жертвует ради карьеры

Актриса Анна Хилькевич в недавнем интервью «Леди Mail» рассказала, что уже много лет она живет по строгому календарю — чем больше проектов, тем плотнее у нее график.
«Честно говоря, многое можно успеть, если действительно этого хотеть и правильно расставлять приоритеты. Правда, есть один нюанс: я просто мало сплю», — поделилась она.
Знаменитость призналась, что такой режим позволяет ей совмещать актерскую деятельность с управлением двумя бизнес‑проектами: детским садом и студией красоты. Она не скрывает, что последние годы для ее бизнеса оказались непростыми.
«Я справляюсь за счет того, что делегирую: у меня есть надежные управляющие. Я не пытаюсь объять необъятное, а сосредотачиваюсь на поиске новых идей и контроле ключевых точек», — отметила знаменитость.
Ранее Анне Хилькевич предсказали четвертого ребенка.