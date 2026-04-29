Константин Хабенский отреагировал на новость об удалении «Метода 3»

Народный артист России Константин Хабенский признался, что не следил за судьбой третьего сезона сериала «Метод», где он исполнил главную роль. Оказалось, что актер даже не подозревал об удалении проекта из онлайн-кинотеатров.
Причиной такого решения, по информации СМИ, стала «дискредитация традиционных ценностей».
Журналисты Daily Storm решили лично выяснить у Хабенского, в курсе ли он произошедшего. Артист отреагировал на вопрос коротко и неожиданно. В ответном сообщении он отправил лишь смайлик и лаконичную фразу: «Вообще не в курсе :))».
Ранее Константин Хабенский рассказал, как совмещает новую должность во МХАТ с работой худрука.