Сергей Бодров-младший — российский актер, режиссер, сценарист и телеведущий. Широкую известность он получил благодаря главным ролям в культовых фильмах конца 1990-х — начала 2000-х годов, среди которых «Кавказский пленник», дилогия «Брат» и «Брат 2», а также картины «Восток-Запад», «Стрингер» и «Медвежий поцелуй». Помимо работы в кино, Бодров вел популярные телевизионные программы «Марафон 15», «Взгляд» и принимал участие в проекте «Последний герой». Все это сделало его одной из заметных фигур своего времени.
В 2002 году Сергей Бодров-младший пропал без вести вместе со съемочной группой во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. В этом районе проходили съемки фильма «Связной», над которым он работал как режиссер.
После трагедии супруга актера, Светлана Бодрова, посвятила свою жизнь памяти Сергея и воспитанию детей.
Сколько детей у Сергея Бодрова
У Сергея и Светланы Бодровых двое детей. Дочь Ольга родилась в 1998 году, а сын Александр — в августе 2002 года. Всего через месяц после рождения сына Сергей Бодров-мл. погиб. Утром 20 сентября 2002 года съемочная группа отправилась в Кармадонское ущелье на съемки фильма «Связной». К обеду 60-метровый слой снега и льда накрыл группу и все живое в радиусе несколько километров.
После трагедии долгое время Светлана молчала, но затем согласилась на большое интервью, в котором рассказала о том, насколько тяжело было и ей, и детям. Сегодня Светлана все также ведет закрытый образ жизни. Дети пошли по стопам отца: оба связали свою жизнь с творчеством.
Дочь Ольга
Ольга Бодрова родилась в семье актера Сергея Бодрова-мл. и унаследовала черты обоих родителей: светлые волосы — от матери, Светланы, а выразительные голубые глаза — от отца. При этом воспоминаний о Сергее Бодрове у нее осталось немного — он погиб, когда Ольга была еще совсем маленькой.
Позднее она делилась отдельными детскими образами: «Помню, как он сидит в деревне в зеленом кресле и пьет чай с лимоном из большой чашки. Помню его улыбку. И просто свет — я запомнила его светлым прежде всего».
Ольга выбрала актерскую профессию и поступила в ГИТИС. Преподаватели отмечали ее как собранную, серьезную и целеустремленную студентку. Сегодня она продолжает актерскую карьеру: играет в театре «Мастерская Петра Фоменко» и снимается в кино. Одной из заметных работ стала роль в фильме «Море волнуется раз», за которую она получила приз «Кинотавра» за лучшую женскую роль.
В личной жизни Ольга также нашла свое счастье: в 2020 году она вышла замуж за актера Сергея Быстрова. Спустя три года у пары родилась дочь, которую назвали символично — Любовь.
Сын Александр
Александр Бодров с ранних лет удивлял окружающих поразительным внешним сходством с отцом. По словам знакомых семьи, у него те же мимика, жесты и манера двигаться, что и у Сергея Бодрова-младшего. Светлана Бодрова не раз отмечала, что в сыне особенно отчетливо видит черты погибшего мужа.
В отличие от сестры, Александр не стал связывать жизнь с актерской профессией. Он окончил исторический факультет МГУ, однако затем выбрал другое направление — музыку. Под творческим псевдонимом sanCheezeS он занимается рэпом и выпустил альбом «Рэп-мастерская», в котором совмещает социальные темы и более личные, лирические мотивы.
Несмотря на творческую деятельность, Александр, как и его мать, предпочитает оставаться вне публичного пространства и ведет достаточно закрытый образ жизни. Близкие характеризуют его как доброго и проницательного человека, во многом похожего по характеру на отца.
Появляются ли дети Сергея Бодрова на публике
Дети актера ведут достаточно закрытый образ жизни. Во многом это было решение мамы — она хотела оградить детей от повышенного внимания журналистов. Сегодня Ольга и Александр также не ведут активно социальные сети и практически не появляются на публичных мероприятиях.