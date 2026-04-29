У Оксаны Акиньшиной трое детей: два сына и дочь. В апреле 2026 года самой обсуждаемой новостью стали разговоры о том, что актриса беременна от Данилы Козловского (звездная пара не афишировала, но и не скрывала свои отношения). Известно, что Данила Козловский в своем аккаунте в социальных сетях вместо привычных фотосетов опубликовал видео с аистом. Многие поклонники посчитали этот ролик прямым доказательством того, что у Оксаны и Данилы совсем скоро родится малыш.
Сколько детей у Оксаны Акиньшиной
У Оксаны Акиньшиной трое детей. Старший сын, Филипп, родился в 2009 году от первого брака с Дмитрием Литвиновым. Двоих младших детей, Константина и Эмми, актриса родила, будучи в браке с продюсером Арчилом Геловани.
Сын Филипп
Старший сын Оксаны Акиньшиной, Филипп, родился 2 июня 2009 года. С самого начала актриса старалась оградить ребенка от лишнего внимания публики и практически не показывала его. Тем не менее папарацци несколько раз удавалось запечатлеть Оксану с малышом на руках, что вызывало у нее резкое недовольство. После этого актриса еще строже ограничила доступ к личной жизни сына.
Позже она объясняла свое решение желанием дать Филиппу возможность расти без давления и излишнего интереса со стороны окружающих. Однако со временем стало ясно, что у такой закрытости есть и более серьезные причины.
В 2018 году Акиньшина откровенно рассказала, что у ее сына есть проблемы со здоровьем. Из-за плотного рабочего графика актрисе сложно постоянно находиться рядом, поэтому Филипп живет в Санкт-Петербурге с бабушкой, которая занимается его воспитанием и обеспечивает необходимый уход.
Сын Константин
Второй сын Оксаны Акиньшиной, Константин, родился 15 января 2013 года в браке актрисы с кинопродюсером Арчилом Геловани. Мальчик стал первым общим ребенком пары.
В ранние годы Константин рос в более открытой семейной обстановке, однако родители старались не делать его жизнь публичной. Известно, что часть детства он вместо с Оксаной и Арчилом провел за границей, где получал образование в международной школе.
После расставания звездных супругов в 2018 году сын остался жить с отцом. Несмотря на это, Оксана поддерживает связь с мальчиком и принимает участие в его жизни, хотя и не делает из этой части своей жизни шоу.
Дочь Эмми
Дочь Оксаны Акиньшиной — Эмми Геловани — родилась в конце января 2017 года в браке актрисы с кинопродюсером Арчилом Геловани. Девочка стала младшим ребенком в семье и в первые месяцы жизни практически не появлялась в публичном пространстве, поскольку родители старались максимально оградить ее от внимания прессы.
Лишь в 2018 году Оксана Акиньшина впервые сделала исключение и показала дочь, снявшись вместе с ней для обложки глянцевого журнала. Подписчики отметили, что девочка унаследовала как черты матери, но в то же время многое взяла от отца.
После развода родителей по решению суда Эмми осталась жить с Арчилом. Акиньшина при этом участвует в жизни дочери.
В 2019 году в СМИ писали, что маленькая Эмми уже проявляла интерес к творчеству — ей было любопытно попробовать себя в озвучке мультфильмов. А в 2024 году актриса впервые за долгое время показала новые фото дочери, поздравив ее с днем рождения.