Литвинова и Земфира пришли на матч ПСЖ — «Бавария» поболеть за Сафонова

Актриса Рената Литвинова и певица Земфира (внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов) посетили матч ФК «Пари Сен-Жермен» с «Баварией» на арене Парк де Пренс в Париже. Как сообщает Life.ru, это следует из фото в личном блоге артистки.
Как видно из публикаций, они пришли болеть за футболиста ПСЖ Матвея Сафонова. Матч закончился со счетом 5:4 в пользу парижской команды. Сам Сафонов же не отличился, пропустив пенальти от англичанина Харри Кейна на 17-й минуте.
