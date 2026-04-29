Шарлиз Терон получила травму, выполняя опасные трюки на съемках

Актриса Терон призналась, что сломала палец при выполнении трюков на съемках
Актриса Шарлиз Терон призналась, что выполняла опасные трюки для нового фильма Netflix «Вершина», причем иногда без страховки. Об этом сообщает Independent.

49-летняя звезда рассказала, что во время съемок получила травму — сломала палец на ноге. По ее словам, трюки в этом проекте оказались сложнее тех, что она делала для боевика «Бессмертная гвардия 2». При этом Терон назвала работу над «Вершиной» одной из самых невероятных в своей карьере. Она заявила, что гордится этим проектом.

В фильме актриса играет женщину, которая пережила потерю и ищет утешение в дикой природе. Ее покой нарушает маньяк, и героиня оказывается втянута в опасную игру. Съемки проходили в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Премьера картины состоялась 24 апреля на Netflix.

Ранее Шарлиз Терон рассказала о съемках в фильме «Вершина» и работе с детьми на площадке.