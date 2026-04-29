Елизавета Боярская рассказала, почему нельзя жить прошлым

Актриса Боярская: тяжелые ситуации нужно оставлять в прошлом
Елизавета Боярская

Иногда, чтобы двигаться дальше, нужно решительно порвать с тем, что тянет назад. В некоторых случаях прошлые переживания стоит буквально «выжечь». Такое мнение на съемочной площадке сериала «Желтуга» высказала заслуженная артистка России Елизавета Боярская в беседе с «Пятым каналом».

По словам актрисы, постоянное возвращение к травмирующим событиям истощает внутренние ресурсы человека и мешает принимать решения. В такой ситуации главное — найти в себе силы продолжать жить.

«Потому что если все время жить прошлым, я думаю, что она бы не смогла сдвинуться с этой точки: очень болезненно, сложно и очень сложно к этим событиям возвращаться раз за разом», — пояснила Боярская.

Она отметила, что для такого шага требуется внутренняя решимость. Как считает артистка, чтобы идти дальше, иногда необходимо «перерезать пуповину», которая связывает человека с тяжелыми воспоминаниями.

Ранее Елизавета Боярская спела с Гошей Куценко о любви.