Елизавета Боярская рассказала, почему нельзя жить прошлым

Иногда, чтобы двигаться дальше, нужно решительно порвать с тем, что тянет назад. В некоторых случаях прошлые переживания стоит буквально «выжечь». Такое мнение на съемочной площадке сериала «Желтуга» высказала заслуженная артистка России Елизавета Боярская в беседе с «Пятым каналом».
По словам актрисы, постоянное возвращение к травмирующим событиям истощает внутренние ресурсы человека и мешает принимать решения. В такой ситуации главное — найти в себе силы продолжать жить.
«Потому что если все время жить прошлым, я думаю, что она бы не смогла сдвинуться с этой точки: очень болезненно, сложно и очень сложно к этим событиям возвращаться раз за разом», — пояснила Боярская.
Она отметила, что для такого шага требуется внутренняя решимость. Как считает артистка, чтобы идти дальше, иногда необходимо «перерезать пуповину», которая связывает человека с тяжелыми воспоминаниями.
