Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николай Шрайбер объяснил, почему сериал «Бригада» стал настолько популярным

Актер уверен: если бы создатели показали криминальную среду 1990-х без прикрас, сериал вряд ли стал бы массовым
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер

Актер Николай Шрайбер объяснил, почему сериал «Бригада» стал настолько популярным. По его мнению, дело не в романтизации криминала, а в пропаганде универсальных ценностей — дружбы, чести, любви и морального выбора. Своими мыслями артист поделился в интервью «Пятому каналу».

Шрайбер уверен: если бы создатели показали криминальную среду 1990-х без прикрас, сериал вряд ли стал бы массовым. Актер признался, что сам немного застал ту эпоху. Он считает, что без художественной обработки такие истории не находят отклика у широкой публики.

«Скажите, “Бригаду” вообще кто‑нибудь бы смотрел, если бы это было по‑настоящему? А вы знаете, как было по‑настоящему? Ну, я краешком зацепил. Это никто смотреть не будет», — заявил он.