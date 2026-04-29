Актер Николай Шрайбер объяснил, почему сериал «Бригада» стал настолько популярным. По его мнению, дело не в романтизации криминала, а в пропаганде универсальных ценностей — дружбы, чести, любви и морального выбора. Своими мыслями артист поделился в интервью «Пятому каналу».
Шрайбер уверен: если бы создатели показали криминальную среду 1990-х без прикрас, сериал вряд ли стал бы массовым. Актер признался, что сам немного застал ту эпоху. Он считает, что без художественной обработки такие истории не находят отклика у широкой публики.
«Скажите, “Бригаду” вообще кто‑нибудь бы смотрел, если бы это было по‑настоящему? А вы знаете, как было по‑настоящему? Ну, я краешком зацепил. Это никто смотреть не будет», — заявил он.